房市／蘆洲人口密集度僅次於永和　遞延買盤歸隊助漲

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信義房屋蘆洲捷運店店長許智勛指出，今年以來，蘆洲房價的確呈上揚走勢，例如一處屋齡5年社區，去年成交價每坪46萬，今年約48萬。最主要原因在於，鄰台北市的新北市第一圈中，蘆洲算是房價相對親民的行政區，而交通上無論搭捷運，或是開車上重陽橋、新北環快、64及65快速道路，乃至於接國道一號，都頗為便利，各式生活機能也夠成熟，因而受到買方青睞。
此外，前幾年觀望、遞延的買盤今年歸隊，以及房租節節上升之下，目前蘆洲中古大樓3房不含車位每月租金要2.3萬至2.5萬，新大樓3房甚至需3.5萬，在在刺激租屋族趁著今年房貸利率築底之際轉租為買。
而若從人口角度來看，蘆洲總人口緩步增加，目前已破20萬人，且根據內政部統計至去年底資料，蘆洲也是人口密度僅次於永和、全台第二高的行政區。許智勛說，蘆洲吸引人口移入，住宅以自住需求為主，但也因為如此，多數人買房後持有時間較長，導致近期買氣持續升溫，釋出量卻相對少，住宅市場供不應求情形明顯，這些都是推升蘆洲房價的因素。
許智勛也表示，蘆洲地區房價受「距離捷運站遠近」影響甚鉅，近捷運的公寓低樓層總價約950至1050萬，遠捷運則約850至950萬；電梯大樓部分，近捷運站中古大樓以3房為主，總價介於1400至1500萬，屋齡較新2房約1400至1500萬，3房則約1900至2100萬。