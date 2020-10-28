房市／台中首購熱區 北大里擁價格、學區、機能三優勢
房市／台中首購熱區 北大里擁價格、學區、機能三優勢
財經中心／綜合報導
calendar_today2020-10-28 18:00:00
一名網友近期在找台中南區與大里區的房子，除對室內格局的要求外，也希望能符合有生活機能、近學校與台74線等條件；不過，由於是首購族，因此上網請教有無其他應注意的考量點？專家建議，南區與大里的優勢就是生活機能和學區，但價格上大里比南區更親民，尤其北大里還鄰近台74線，若考量預算與未來轉手難易度，北大里是很適合首購的區塊。
首購族挑房，除要尋找喜愛的格局和社區，同時也必須將預算以及未來有換屋需求時，轉手的難易度納入考量內。信義房屋大里中興店店長黃國彥表示，南區與大里本就是人口稠密的區域，尤其大里人口數在台中各區排前三名，因為如此，兩區的生活機能都很完整、成熟，學校也很多。舉例來說，南區最知名的就是樹義國小學區，大里同樣擁有密集的國中小，高中還有知名的興大附中（原國立大里高中）、立人高中等。黃國彥說，只要房子坐落位置生活機能好、學區好，未來要轉手都不會太難，而大里溪以北的北大里區塊，除了這兩項優勢，還接近台74線，無論到彰化、南投，或是台中的北屯或太平等區域都很近，交通機能佳。據他觀察，大里人如有換屋或下一代購屋的需求，通常還是會以大里為首選，而來自彰化、南投或台中其他區域的購屋族，則明顯更偏愛北大里，就是因為近台74線，要通勤上班或返鄉都很方便。綜合以上優勢，加上北大里的房價比南區稍親民，因此是相當適合首購的區塊。黃國彥表示，北大里以區公所為中心，除既有的生活圈外，還有正在推動中的15期重劃區，目前周邊已有約2個新建案推出。除新建案均上看2字頭，電梯3房總價約需900至1100萬左右，黃國彥說，當地屋齡10多年以上的中古大樓，仍有機會以500萬左右買到3房產品。