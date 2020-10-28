房市／信義房屋實習薪月領35K 畢業前提早卡位上市企業
房市／信義房屋實習薪月領35K 畢業前提早卡位上市企業
財經中心／綜合報導
calendar_today2020-10-28 12:00:00
致力於人才培育的信義房屋自2016年起針對大學在學生舉辦「全時實習生計畫」，以正式同仁的培訓規格，給予同學一系列最完整職業訓練與人格養成，至2020年止已累積201位同學在信義房屋實習。2021第六屆信義房屋全時實習生即日起已開放受理報名，提供月薪3萬5千元實習職缺，鼓勵大四同學就學期間，就能在信義房屋實習，提早體驗職場環境並進入知名企業卡位，為同學的履歷加分。
「全時實習生計畫」鎖定大四下不限科系且對不動產有興趣、想挑戰業務工作的在校生，在全台六都開出共80個職缺，除了月薪3萬5千元外，完整實習期滿(至 110年8月31日)取得畢業證書並繼續留任信義房屋，將給予獎學金9萬元，這樣一路從實習生成為房仲達人的例子比比皆是。現任信義房屋西屯中港店店長古佳玄是第一屆實習生，畢業退伍後就回到信義房屋延續房仲職涯，憑著積極且優秀的表現，在25歲就晉升店長，古佳玄表示:「大學剛好是不動產相關科系，當時在系辦中看到信義房屋的實習公告，很想快點累積實務經驗的自己便立即報名，結果越做越有興趣，很享受這份工作幫助客戶成家立業帶來的幸福感、帶領團隊一起共好的成就感。」
信義房屋竹北高鐵店專案經理羅晧宸，大學就讀企管系卻對房地產非常有興趣，大四便主動上網爬文，非相關科系的他發現信義房屋在這個產業培育人才最扎實且正統，便展開自己的房仲實習之路。84年次的他不但考取不動產經紀人證照，還成為當時中五區首位拿新秀獎的實習生，轉正後羅晧宸更以超越新人目標的三倍佳績拿下新秀獎，成為實習生口中的優秀楷模。信義房屋堅持「不挖角」，持續以高標準甄選人才，並對其進行全方位人才培育，扎實的專業訓練，提升同仁高標準服務態度及做法，進入分店後，由學長姐一對一分享實務經驗，這樣的職場環境及職涯舞台讓大四同學除能獲得實習學分，更能充實體驗工作，贏在職場起跑點。