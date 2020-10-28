他連考2年國考都落榜！轉報「1職缺」秒上：穩定又好考

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他連考2年國考都落榜！轉報「1職缺」秒上：穩定又好考

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-28 11:12:56

國考
▲一名網友分享自家弟弟準備國考的心路歷程，表示對方考了2年都落榜，沒想到一轉報「1職缺」竟立馬考上！。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
公務員被認為是一個「鐵飯碗」，不少人擠破頭拚考試，就是會了得到工作機會。不過，就有網友分享了自家弟弟準備國考的心路歷程，表示對方考了2年都落榜，沒想到一轉報「1職缺」竟立馬考上！
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原PO於PTT八卦板上發文，表示自己的弟弟在大學畢業前一年就決定未來要當公務員，希望能夠為民服務，且若能考上公務員，也不用一直擔心突然被會資遣或開業失敗，因此他便主動贊助弟弟一筆補習班費用。
當同屆學生都畢業，準備進入職場時，弟弟隨即開始進入備考狀態，每天的行程就是上補習班課程、回家看書寫題庫，但因為公職分數太高且錄取率又低，導致弟弟連2年都落榜，這樣的結果，也讓他感到十分難過。

原PO指出，弟弟為了準備考試，每天都在處在極大壓力的狀態下，甚至整個人變得不太一樣，因此他就主動勸退對方不要再繼續了，還邀約朋友和弟弟一同旅遊。然而，友人的老公正好是職業軍人，因此就向弟弟介紹：「想穩定不一定要考公務員，因為志願役的薪資不比公務員低」。

友人分析完當士兵、士官和軍官的優劣後，弟弟也立馬報考士官班，隨後輕鬆考取上，現在已成為月薪4萬多的中士。這樣的情況，也讓原PO感嘆發文，「所以奉勸正在考試的朋友，沒考上的就不要再勉強自己了，看到自己弟弟考試考到人都變了，那種狀態即使考上人也會怪怪的～如果真的很想要鐵飯碗求穩定，志願役是最快的捷徑」。
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光後，也引來許多網友討論，「準備國考那種壓力能挺過，就會覺得當兵還好了」、「好不好是相對的，如果在民間低薪又血汗那不如簽下去給國家操，至少比較有保障」、「老實說如果想抱鐵飯碗適應力極強又不在意軍中各種神奇鳥事的，簽下去真的是個能考慮的選擇」、「真的要設立停損點」、「一堆領2萬多服務業的，真的去簽志願役都贏」。（編輯：陳雅雲）
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