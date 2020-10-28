跑船年薪能破百萬！前輩淚吐「血淚史」勸退：女友每年換

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他透露，當跑船員失去了青春，當大家都在狂歡團聚、慶祝佳節時，自己僅能在船上度過。原PO指出，自己的生日24歲到29歲都在船上度過，且每年都會換一個女友，「你以為很爽嗎？其實很痛，大家還以為我花心」。他坦言每次下船都必須在短短三個月內認識新女生，但就算給了再多承諾，最後女友都會離開，「沒有一個女生留得住，女生一開始都說願意等，等到三個月都收不到你消息、見不到面，就說『寶貝，對不起，我真的受不了了』」。
除此之外，原PO也感嘆跑船的日子真的不是生活，只是活著而已，他將跑船人生與友人的業務工作對比，表示「賺好幾百萬又怎樣？ 我朋友做業務一開始28k，現在也年薪百萬，累積人脈，我卻要重新找工作，什麼人脈都沒有」。
他還透露，商船系畢業後除了跑船，留在陸地上只有低薪的待遇，就算去海運公司上班月薪才4萬多，不然就必須往高考走，「沒什麼上漲空間，所以別跑船，早點找好工作或轉系，這是跑船的血淚史」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「前輩這篇真的滅火」、「這篇蠻實在的，優缺點都看一下比較好，有時候時間就是金錢，逝去的時光不復返～想清楚會比較好」、「光看你打這段字心就酸酸的，老實說真的很少女生有辦法忍受男友三個月消失」、「真的，內心富裕比口袋充裕來的重要許多，也是用金錢永遠買不到的」。（編輯：陳雅雲）