iPhone 13實體機曝光？女逛網拍一秒無言　眾揪亮點笑翻

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iPhone 13實體機曝光？女逛網拍一秒無言　眾揪亮點笑翻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-28 12:32:26

▲網友上網查詢iPhone13資料，沒想到竟在網拍上看見，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自《Dcard》及《蘋果官網》 ）
▲網友上網查詢iPhone13資料，沒想到竟在網拍上看見，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自《Dcard》及《蘋果官網》 ）
現代人購物方式有很多種，消費習慣也因網路普及而漸漸改變，許多人都從實體店轉到「網購」，但是網路購物也是有一定的風險。近日，就有網友分享，最近iPhone 12引起熱潮，讓她好奇搜尋iPhone 13的資訊，結果看到真的有人在賣iPhone 13，貼文也引起熱議。
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原PO在《Dcard》表示，iPhone每年都固定推出一台新樣式的手機，而iPhone 12推出後也引起全球的關注，於是她好奇查一下，有沒有關於iPhone13的資料，沒想到的是不只有資料，還真的有人在販售，稱這是來自2025年未來人的實體機。
▲網友看到網拍上的iPhone13，還備註來自2025年。（圖／翻攝自《Dcard》
▲網友看到網拍上的iPhone13，還備註來自2025年。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
原PO也貼出三張圖片，可以看到上面寫著，這是一台來自2025年的iPhone13 Plus，容量不但有1024GB，顏色還是經典的「玫瑰金」，仔細一看售價竟然要49萬9999元，更誇張的是，底下的備註還說明「本人是從2025年穿越過來，因為網路不支援，所以便宜出售給現代人」。

備註中還提到，SIM卡必須支援7G通訊才能使用，而且還有從2025年到2026年的保固，最後備註寫到「我在這年代也是要生活、要吃飯，所以找了一份中古車行的工作，為了人類的未來，快來找我買車吧，謝謝各位」。

▲眼尖的網友發現，這名賣家根本是來業配中古車的。（圖／翻攝自《Dcard》
▲眼尖的網友發現，這名賣家根本是來業配中古車的。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
許多網友看完也紛紛回應，「太多要吐槽的點了」、「iPhone 13怎麼可能才4個鏡頭，你騙我」、「我就不信2025年有7G」、「2025年 i13已經過時了吧」、「看到13我笑了」、「等2025年再來看這篇文」、「網拍別逛太多，奇怪的東西都被你逛出來了」、「i7改圖改的不三不四」、「未來的通膨，真嚴重」。
還有眼尖的網友發現，「重點是賣車吧」、「講了那麼多，其實是要賣車吧」、「結果他的重點是業配中古車」、「有趣的打廣告方式」、「他的重點就是在業配他自己在賣車啊，吸引眼球而已」。（編輯：許智超）
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