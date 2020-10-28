iPhone 13實體機曝光？女逛網拍一秒無言　眾揪亮點笑翻

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原PO也貼出三張圖片，可以看到上面寫著，這是一台來自2025年的iPhone13 Plus，容量不但有1024GB，顏色還是經典的「玫瑰金」，仔細一看售價竟然要49萬9999元，更誇張的是，底下的備註還說明「本人是從2025年穿越過來，因為網路不支援，所以便宜出售給現代人」。
備註中還提到，SIM卡必須支援7G通訊才能使用，而且還有從2025年到2026年的保固，最後備註寫到「我在這年代也是要生活、要吃飯，所以找了一份中古車行的工作，為了人類的未來，快來找我買車吧，謝謝各位」。
許多網友看完也紛紛回應，「太多要吐槽的點了」、「iPhone 13怎麼可能才4個鏡頭，你騙我」、「我就不信2025年有7G」、「2025年 i13已經過時了吧」、「看到13我笑了」、「等2025年再來看這篇文」、「網拍別逛太多，奇怪的東西都被你逛出來了」、「i7改圖改的不三不四」、「未來的通膨，真嚴重」。
還有眼尖的網友發現，「重點是賣車吧」、「講了那麼多，其實是要賣車吧」、「結果他的重點是業配中古車」、「有趣的打廣告方式」、「他的重點就是在業配他自己在賣車啊，吸引眼球而已」。（編輯：許智超）