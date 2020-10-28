半數夫妻的存款數字「保密」！日本調查揭4大私房錢來源

私房錢可說是夫妻之間的敏感話題，其實往往雙方彼此心照不宣，都有一定的默契，知道對方有私房錢也不會覺得怎樣。但如果擺到檯面上公開講，又好像有點小尷尬。日本朝日電視台日前實際上街訪問已婚人士，詢問他們會告訴另一半存款金額嗎？保密的原因為何？私房錢的來源又是什麼？調查結果引發網路熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據日本松井證券調查，52.3％的日本已婚男女不會告訴另一半自己的存款金額，其中選擇保密的女性高達57.1％，比男性還多。而朝日電視台實際上街訪談，果然許多民眾都大方承認不會告訴另一半自己的存款有多少，更有婦女直言，「當然不會說，不然怎麼叫私房錢」。▲街訪婦女大方直言存有私房錢。（圖／翻攝自朝日電視台節目畫面）至於被問到為什麼想要保密，大多數的人都回答「以防萬一」，也就是說雖然目前沒有什麼非保密的理由，但難講未來會發生什麼事，可能會突生大病或甚至兩人分開，擁有一筆完全屬於自己的存款總是比較安心。而這些私房錢從何而來，根據電視台報導有4個主要來源，分別是「家庭主婦兼差或從生活費省下的錢」、「沒讓對方知道的婚前存款」、「從事投資的資本利得」、「身為家用帳戶的管理者，可以從中挪出一筆費用」。（編輯：倪浩軒）