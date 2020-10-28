保鮮膜會有塑化劑嗎？毒理專家曝「解答」　2建議防傷身

相信大家一定都聽過「用塑膠袋裝熱湯」會產生塑化劑，而究竟家裡常用的「保鮮膜」是否會有塑化劑呢？「毒理學專家」招名威教授表示，早在幾年前，就有研究數據指出，保鮮膜加熱後，塑化劑溶出或揮發的劑量也不低，特別是主婦們若把前晚的飯菜用保鮮膜包裹起來，讓保鮮膜直接和食物接觸，隔天再連同保鮮膜一起拿去微波，塑化劑就極有可能溶到食物裡。招名威並提出「2建議」，呼籲民眾要特別當心！

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招名威發文指出，近年來由於修法關係，保鮮膜產品不能使用含有塑化劑材質的PVC或PVDC，也因為這兩種塑膠材質都含有「氯」，在製成時塑膠結構比較硬，此時添加塑化劑就是要幫助PVC或PVDC材料增加它們的柔軟性。他也在文中闢謠，並非所有塑膠都含有塑化劑，但幾年前的保鮮膜也是PVC或PVDC塑膠做的，由於質地非常柔軟，代表裡面添加的塑化劑含量非常高，一旦加熱微波就會揮發出來，溶到食物裡，再者，因為塑化劑的化學性質是偏脂溶性的，所以針對油脂類含量較高的食物，塑化劑溶出的比例也相對較高。

▲「毒理學專家」招名威教授。（圖／翻攝自招名威臉書）

招名威提到，如今使用PVC或PVDC材質製作的保鮮膜皆屬違法，他並奉勸大家，購買前還是多加注意其製作材質，微波時，多花點工夫把保鮮膜拿掉，才能避免將毒物吃下肚。至於要如何分辨我們所用的塑膠製品有無溶出塑化劑呢？他表示，其實PVC或PVDC因為含有氯，味道用鼻子聞即可分辨出來，就像是一些未經認證的兒童玩具一樣，會帶有一種「刺鼻感」。而隨著塑膠製品加熱的溫度越高，PVC或PVDC上的塑化劑就會溶出越多，若純粹用鼻子聞來分辨的話會有點困難，但塑化劑進人體之後，會與體內內分泌系統的激素受體AhR做連結，讓人產生一種中毒式的快樂感。





招名威進一步說明，「我們實驗室也曾經使用塑化劑DEHP來做大白鼠的餵食試驗，結果也已發表在科學期刊《Carcinogenesis》，發現塑化劑的細胞毒性不大，也不會導致人類罹患癌症，但它還是相當危險，過多接觸塑化劑的狀況下，會直接影響小朋友的第二性徵發育，導致提早發育，嚴重者甚至會有生殖毒性的發生，甚至塑化劑也會造成內分泌失調、男性不孕症和神經發育遲緩等症狀。」





文末，他更直說，塑化劑肯定不是好東西，雖然已經立法言明不可將PVC或PVDC產品用於食品上，但不論使用哪一種保鮮膜，都仍屬於塑膠類製品，他建議，「避開接觸熱食，同時避免直接接觸含湯類及富含油脂的食物」，如此才可避免塑化劑溶到食物裡，在無形中被吃下肚。（編輯：許苡晴）