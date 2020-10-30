貓妹被「剪刀腳」定住雙頰　滿臉無奈：「放開尼的臭腳」

究竟在演哪齣？日本推主養了一對貓兄妹，貓哥哥虎斑貓Rin（リン）與貓妹妹白底虎斑貓Mero（メロ）目前5個月大，正值活潑小貓愛玩時期，感情很好去哪都是一起行動，但偶爾也是有一言不合大打出手的時刻，這天主人直擊到牠們以奇怪的姿勢僵持著，當場笑到不行！

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▲推主養了一對貓兄妹（圖／Twitter@22mero_rin22）

× ▲推主養了一對貓兄妹（圖／Twitter@22mero_rin22）

影片中貓妹妹面露無奈，原來是貓哥哥的雙腳夾住貓妹妹的臉令牠動彈不得，雙方僵持著好一段時間，貓哥哥使出格鬥技中的「剪刀腳」招式，無法脫身的貓妹妹不爽地表情就像在說：「快！放！開！尼！的！臭！腳！」原來見識了一場貓咪擂台賽啊！

▲別看了！快救我（圖／Twitter@22mero_rin22）

× ▲別看了！快救我（圖／Twitter@22mero_rin22）

貼文在網路上引起熱烈討論，網友紛紛被這對貓兄妹逗得哈哈大笑，有人說：「這招好帥！」、「奪命剪刀腳」、「工讀生快出來喔！」、「喵星人又進化了」、「斯溝以！」。（編輯：楊釆蓉）

▲兩隻貓很愛打打鬧鬧，但不影響雙方好感情（圖／Twitter@22mero_rin22）