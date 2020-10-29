房市／竹北人口逼近20萬 3房總價1300萬起最搶手
房市／竹北人口逼近20萬 3房總價1300萬起最搶手
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-29 08:00:00
竹北人口穩定成長，近10年平均年增約6千人，到9月已逼近20萬人大關，光前9個月遷入人口近9千人。房市專家認為，竹北就業機會多是促使人不斷移入原因，而首購族仍居當地購屋主流，以中古大樓3房總價約1300-2000萬元間最受青睞。
竹北市戶政事務所每個月公布人口成長情況，今年9月竹北市人口達19萬9228人，今年1至9月遷入人口為8820人、淨移入高達4024人，顯示竹北人口呈直線成長。信義房屋竹北高鐵店店長黃競鋒表示，新竹就業機會可說全台居冠，且竹北市因人口紅利加上發展多年而生活機能轉強，在在均為人口持續成長的原因。
竹北除了鄰近的竹科園區外，周邊也將發展生醫產業聚落，包含台大醫院新竹生醫園區分院去年底已開幕，竹北高鐵站旁的生醫園區已有不少廠商進駐。
由於竹北住戶以新竹科學園區上班工程師等人居多，都是來自四面八方移居此處。黃競鋒指出，目前仍以首購族居多，換屋族群也有出籠，而最受首購族喜歡的物件則為3房總價約1300至2000萬元。至於竹北建案瘋傳排隊搶單，黃競鋒則認為，竹北房市熱度與全國是一致的，是整體性房市走多的現象。即便是房價隨需求而價漲，因剛性需求在，買方購屋意願仍很強勁。