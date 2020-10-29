房市／台中捷運最不知名的兩站點 均價也站上2字頭
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-29 08:30:00
台中捷運通車在即，網友好奇較不知名的九德、九張犁兩站會有乘客進出嗎？根據信義房屋統計實價登錄資料，今年前三季住宅均價已全面站上2字頭，交易量也較往年有所成長。
中捷綠線在烏日共有九德、九張犁、烏日、高鐵台中站等4站點，針對網友好奇九德與九張犁站周邊似乎沒有住宅區，不少網友都認為，透過天橋可連接烏日市區，尤其九德站擁有明道中學師生和上萬居住人口，加上日後有13期、前竹重劃區，應足以支撐2站點的營運。此外，捷運通車後，烏日到市政府只需15分鐘、到文心秀泰影城只需10分鐘。根據信義房屋統計台中捷運各站點周邊房市的實價登錄資料，今年前三季烏日區4站住宅均價已全面站上2字頭，其中又以九德、九張犁21萬最高。
住商不動產台中高鐵店店長梁永豐分析，捷運對烏日各站點周邊的交易價量有帶動效果，尤其鄰近烏日的九德站頗為明顯。他進一步說明，九德站近中華路，也就是烏日市區，未來從烏日到台中都會區距離更近，吸引不少本地人換屋、來自彰化等地的外地客。
此外，九德站近13期重劃區，九張犁站則屬於前竹重劃區範圍，雖目前還未發展成熟，待重劃完成後，居住人口與剛性需求應也會雙雙提升。梁永豐說，近期台中高鐵站周邊詢問度高，尤其吸引追求交通便利、房價相對市中心親民的自住客購屋；更有企業購置2、3房大樓產品，作為員工出差時的宿舍。