穩定的力量！2021大亞旺萊馬拉松開放報名　

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穩定的力量！2021大亞旺萊馬拉松開放報名　

記者吳政紘/綜合報導

calendar_today2020-10-28 16:40:01

▲2021大亞旺萊馬拉松開放報名。（圖／大亞電纜提供）
▲2021大亞旺萊馬拉松開放報名。（圖／大亞電纜提供）
2021年「大亞旺萊馬拉松」23日起開放報名，這次分為5組，從短程的7公里、14公里，再到「半馬」21公里、30公里以及「全馬」的42公里，都有開放，預計在2021年的3月28日正式起跑。
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▲大亞旺萊馬拉松紀念品。（圖/大亞電纜提供）
▲大亞旺萊馬拉松紀念品。（圖/大亞電纜提供）
受到新冠肺炎疫情影響，大亞旺萊馬拉松依舊代表「穩定的力量」，也代表台灣防疫成果顯著，因此才能恢復馬拉松賽事舉辦。
▲大亞旺萊馬拉松紀念品。（圖/大亞電纜提供）
▲大亞旺萊馬拉松紀念品。（圖/大亞電纜提供）
▲大亞旺萊馬拉松紀念品。（圖/大亞電纜提供）
▲大亞旺萊馬拉松紀念品。（圖/大亞電纜提供）
▲大亞旺萊馬拉松紀念品。（圖/大亞電纜提供）
▲大亞旺萊馬拉松紀念品。（圖/大亞電纜提供）
 

大亞旺萊馬拉松這次採全程線上報名，報名截止期限為即日起至110年01月31日23:59時止。

以下為賽事資訊：

110年03月28日（星期日）

  • 42公里：大亞旺萊組06:00
  • 30公里：大亞觀景組06:00
  • 21公里：大亞半馬組06:10
  • 14公里：大亞彩繪組06:20
  • 7公里：大亞健康組06:30
活動比賽路線

  • 42公里大亞旺萊組
    (起點) 大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)→【右轉】中山路二段→【右轉】南雄路一段→【左轉】旺萊路→【右轉】中正路→【左轉】新光街→【左轉】彩繪村→【左轉】南161鄉道→【直行】龍崎產業道路→【直行】臺南二寮觀日亭→【右轉】南168鄉道→【折返點】保中宮折返→原路線回程→大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)(終點)
  • 30公里大亞觀景組
    (起點) 大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)→【右轉】中山路二段→【右轉】南雄路一段→【左轉】旺萊路→【右轉】中正路→【左轉】新光街→【左轉】彩繪村→【左轉】南161鄉道→【直行】龍崎產業道路→【折返點】臺南二寮觀日亭→原路線回程→大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)(終點)
  • 21公里大亞半馬組
    (起點) 大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)→【右轉】中山路二段→【右轉】南雄路一段→【左轉】旺萊路→【右轉】中正路→【左轉】新光街→【左轉】彩繪村→【左轉】南161鄉道→【直行】龍崎產業道路→【折返點】折返→原路線回程→大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)(終點)
  • 14公里大亞彩繪組
    (起點) 大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)→【右轉】中山路二段→【右轉】南雄路一段→【左轉】旺萊路→【右轉】中正路→【左轉】新光街→【左轉】彩繪村→【折返點】彩繪村→原路線回程→大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)(終點)
  • 7公里大亞健康組
    (起點) 大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)→【右轉】中山路二段→【右轉】南雄路一段→【左轉】旺萊路→【右轉】大潭埤旺萊公園→【折返點】大潭埤旺萊公園→原路線回程→大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)(終點)
大亞旺萊馬拉松逐年獲得民眾支持，也推出紀念半馬、全馬獎座以及完賽紀念品，配合賽事的店家也有優惠，適合全家一起挑戰。
▲大亞旺萊馬拉松全馬、半馬記念獎盃。（圖/大亞電纜提供）
▲大亞旺萊馬拉松全馬、半馬記念獎盃。（圖/大亞電纜提供）
 
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