穩定的力量！2021大亞旺萊馬拉松開放報名　

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受到新冠肺炎疫情影響，大亞旺萊馬拉松依舊代表「穩定的力量」，也代表台灣防疫成果顯著，因此才能恢復馬拉松賽事舉辦。
大亞旺萊馬拉松這次採全程線上報名，報名截止期限為即日起至110年01月31日23:59時止。
以下為賽事資訊：
110年03月28日（星期日）
- 42公里：大亞旺萊組06:00
- 30公里：大亞觀景組06:00
- 21公里：大亞半馬組06:10
- 14公里：大亞彩繪組06:20
- 7公里：大亞健康組06:30
- 42公里大亞旺萊組
(起點) 大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)→【右轉】中山路二段→【右轉】南雄路一段→【左轉】旺萊路→【右轉】中正路→【左轉】新光街→【左轉】彩繪村→【左轉】南161鄉道→【直行】龍崎產業道路→【直行】臺南二寮觀日亭→【右轉】南168鄉道→【折返點】保中宮折返→原路線回程→大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)(終點)
- 30公里大亞觀景組
(起點) 大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)→【右轉】中山路二段→【右轉】南雄路一段→【左轉】旺萊路→【右轉】中正路→【左轉】新光街→【左轉】彩繪村→【左轉】南161鄉道→【直行】龍崎產業道路→【折返點】臺南二寮觀日亭→原路線回程→大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)(終點)
- 21公里大亞半馬組
(起點) 大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)→【右轉】中山路二段→【右轉】南雄路一段→【左轉】旺萊路→【右轉】中正路→【左轉】新光街→【左轉】彩繪村→【左轉】南161鄉道→【直行】龍崎產業道路→【折返點】折返→原路線回程→大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)(終點)
- 14公里大亞彩繪組
(起點) 大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)→【右轉】中山路二段→【右轉】南雄路一段→【左轉】旺萊路→【右轉】中正路→【左轉】新光街→【左轉】彩繪村→【折返點】彩繪村→原路線回程→大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)(終點)
- 7公里大亞健康組
(起點) 大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)→【右轉】中山路二段→【右轉】南雄路一段→【左轉】旺萊路→【右轉】大潭埤旺萊公園→【折返點】大潭埤旺萊公園→原路線回程→大亞電線電纜股份有限公司(臺南總公司)(終點)