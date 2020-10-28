還沒報到就想逃！他曝主管「母湯宣言」　網抖出走人下場

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然而他指出，錄取結果還不會那麼快出來，一定會先到原本錄取的公司上班。這讓他就好奇提問，若收到第二間公司的錄取通知，立馬辭職，會被第一間公司的人資封殺嗎？此外，原PO還透露，第二間公司還是原本公司底下的相關企業，讓他納悶「會互相影響嗎？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「先去有收入才是重點，不行再換其他的，沒黑不黑的問題，都沒上就都是屁」、「不會好嗎！以公司角度，這樣早點走反而好，人養了一陣子，正當可以用時離開才是對公司最虧的」、「你都不待了，擔心這個幹嘛」。
甚至有人解釋，「就算不認識但知道名字，在系統內加註未來多久不接受應徵，或把履歷資料放給同行朋友說這人來幾天就走之類的，大概是這樣，是不能講多具體但就有人會care」、「公司有制度的話，到離職時間人資那邊都會留紀錄，做幾天就離職，以後要再進A公司時，夠格的人資都會提醒此人之前的狀況，這時就看要用你的主管怎麼想了」。
不過亦有老江湖揭露離職後的可能下場，「如果B在A底下勸你不要，圈子太小，太容易被知道了」、「b在a底下好像有點危險」、「兩家公司有關係，妳就小心自己兩頭空」、「B若不知道你待過A是還好」。（編輯：陳雅雲）