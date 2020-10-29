你後半輩子能有好運勢？靠子女享清福「出生時辰」曝光

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第三名、亥時（21:00-22:59）
願意照顧家人，晚年積運反饋，亥時出生的人是所謂的勞碌命，但幸虧不會窮忙，而是有多少付出，就能得到多少回饋，有了家庭之後，亥時人會把心力都放在照顧家人身上，除了物質上提供子女溫飽，也願意花時間與子女培養感情，因此會發展出標準的上慈下孝關係，天倫之樂融融，雖然亥時人有時因太過敦厚而被外人欺騙，但家庭會成為你最強的後盾，善緣隨著人生發展不斷積累終於在晚年反饋，子女心甘情願地照顧你，陪伴你，而且對你會帶有絕對的尊重。
第二名、巳時（09:00-10:59）
人際關係甚強，善於家人相處，巳時出生的人聰明伶俐，善於與人相處，而且走的是早年運，也就是年輕時的運勢強，能夠好好的成立家庭，給家人好的生活，晚年的運勢則與家庭關係綁在一起，若兒女成就好，則能帶給自己舒適的退休人生，幸運的是，巳時人的人際關係能力也可以運用在家庭經營上，通常與另一半、子女能保持良好的關係，你隨著年紀漸長，會成為有智慧、提供人生建議的長輩類型，子女在你的指引下必然有所成就。
第一名、未時（13:00-14:59）
晚年財運發達，放手讓孩嘗試，未時出生的人走的是晚年財運，但不必然是靠自己的雙手打拚，更可能是來自於子女的孝順撫養，未時人有著隨興輕鬆的氣息，教養子女態度不是虎爸虎媽，而是願意放手讓孩子嘗試，也因此能和子女培養出如同朋友一般的關係，子女也因此能更早獨立發展出自己的才華，雖然未時人有時做事情比較不按牌理出牌，但對於子女來說，反而會是有趣的非典型父母，也比較不會被時代淘汰變成老古董。
自己太強而庇蔭子女出生時辰：
第三名、申時（15:00-16:59）
晚年運強，對人不夠信任，申時出生的人有著相當特別的運勢，與人疏離甚至離鄉，可能會幫自己帶來好運，這也源自於申時人對人比較不信任，有著自我中心的傾向，有自信也有實力，但有趣的是，申時人對外人防備甚嚴，但對家庭可說是無比照顧，他會把家人當成是自己的一部分，子女要什麼有什麼，一聲撒嬌，就會讓申時人從孤獨的狼變成兒子寶、女兒寶，此外，申時人有著強大的晚年運勢，照顧自己不成問題，也有能力庇蔭子女的發展。
第二名、子時（23:00-00:59）
白手起家，感情衝動，子時出生的人屬於不依賴外界的性格，有白手起家的運勢，但個性剛強急躁，在跟家人相處上可能會有所衝突，雖然經歷大大小小的吵架，但子時人的內心還是相當願意用自己的能力照料子女，甚至有機會創造巨額的財富，讓子女不愁吃穿，子女也逐漸能了解子時人的個性，慢慢地隨著時間相互和解，屬於嚴厲型家長，但能培養出龍子龍女的類型。
第一名、丑時（01:00-02:59）
有權勢運、喜歡獨斷獨行，丑時出生的人有權勢運，願意在金錢和社會地位上打拚而獲得高度成就，同時具備的是有毅力、自尊心強，但不善表達情感的個性，子女對你可能會又敬又怕，你是他們無比尊敬的偶像，但卻不太知道如何對你撒嬌，與你開玩笑，你傾向於幫子女安排好未來的出路，不忍心他們過得不好，但可能會被誤解為不願放手的直升機家長，其實你只是為了子女的人生好，但不知道如何表達。（編輯：賴詠璿）
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