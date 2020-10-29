美國總統大選在即！命理師曝「兩者情勢」：一人結果驚異

美國總統大選日將至，美總統候選人川普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）兩方支持度近來備受世界關注；對此，命理鳥卦師王馨怡透過兩人出生年月日，以及塔羅牌占卜分析兩者情勢，並稱拜登「放手去做，結果一定非常驚異！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 王馨怡老師依據川普的出生年月日1946年6月14日，生肖屬狗，透過塔羅牌「權杖三」分析，我們看見一個人站在懸崖邊，遙望大海彼端的山嶺，若欲望遠，必得登高，也是告訴我們眼光要長遠，不要隨一時的熱潮起舞，而要退後一步，反覆思考，看看當前的情境，這張牌要求你放遠眼光，可能是一種預兆，或是未來的直覺，川普是完全知道自己在做什麼，他的勇氣或許不是那麼渾然天成，是有憑有據，讓地平線的船，載著你遠航進未知的海域。至於拜登出生年月日1942年11月20日，生肖屬馬，透過塔羅牌「權杖二」分析，個人的勇氣，他可創造與力量，代表這種力量被落實到生活中，個人的力量是種鼓舞人心的動力，拜登代表超乎尋常的膽識和創造力，當你看見這張牌，便要相信，現在正是採取令人耳目一新的大膽創意行動，忘掉迂迴的手腕和老舊陳腐的做法，放手去做，結果一定非常驚異。（編輯：賴詠璿）▲命理鳥卦師王馨怡透過兩人出生年月日，以及塔羅牌占卜分析兩者情勢。（合成圖／王馨怡提供）