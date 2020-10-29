影／F-5E墜海飛官殉職　國防部：捍衛領空決心不停止

我是廣告 請繼續往下閱讀

感謝您守護國土，讓國家、人民百姓得以安寧，願逝者安息，家屬節哀。」民進黨立委林俊憲表示，

軍人是一個高風險的工作，事故原因國防部正在調查。近來中國對台灣步步進逼，飛行部隊的壓力相當大，勤務相當繁重，敬請國人給予國軍更大的支持與鼓勵，也請國防部加速汰換老舊設備，減低因設備老舊肇生意外的風險。