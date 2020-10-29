影／F-5E墜海飛官殉職 國防部：捍衛領空決心不停止
影／F-5E墜海飛官殉職 國防部：捍衛領空決心不停止
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-29 15:30:20
空軍一架F-5E單座型戰機今（29）日上午從志航基地起飛後，墜落於東部外海，造成機上飛官朱冠甍上尉不幸殉職。國防部發文弔唁表示，謝謝朱冠甍用生命捍衛領空安全，守護國人的平安，捍衛領空，舍我其誰的決心，不會停止。
國防部發言人官方臉書粉絲團發表「捍衛領空，舍我其誰的決心，不會停止！」表示，今天早上空軍一架F-5E戰機於台東發生墜海事件，駕駛朱冠甍上尉跳傘逃生，緊急送醫後仍宣告不治。朱上尉駕駛戰機墜毀海上，英勇殉職，謝謝他用生命捍衛領空安全，守護國人的平安！願逝者安息，生者節哀，缺席的位置，不變的守護，全體官兵會繼續堅守崗位，也希望國人能持續支持，成為國軍最堅強的後盾！國防部今日上午舉行臨時記者會，說明事故發生經過。空軍司令部參謀長黃志偉表示，F-5E戰機從志航基地起飛後，飛行員曾回報右發動機故障，於基地北方1哩處彈射跳傘，搜救直升機救起落海飛行員時已無意識，上午9點27分經馬偕醫院宣告不治。詳細肇因已送飛機失事調查小組調查。空軍也已下令F-5機隊全面停飛實施特檢。
多位立委也對飛官朱冠甍上尉殉職表示不捨，台灣民眾黨立委蔡壁如透過臉書表示，「感謝您守護國土，讓國家、人民百姓得以安寧，願逝者安息，家屬節哀。」民進黨立委林俊憲表示，失去一位優秀飛行員，不僅是國家的損失，更是朱上尉家屬心中的缺憾，在此向他們致上最深的哀悼與慰問，也請國人繼續支持為我們負重前行的國軍。謝謝朱上尉為國防的付出，願您永存於故鄉的天空，繼續看顧我們。
民進黨立委蔡適應表示，軍人是一個高風險的工作，事故原因國防部正在調查。近來中國對台灣步步進逼，飛行部隊的壓力相當大，勤務相當繁重，敬請國人給予國軍更大的支持與鼓勵，也請國防部加速汰換老舊設備，減低因設備老舊肇生意外的風險。