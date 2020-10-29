禁沙灘車於法無據？中市議員：訂自治條例合法納管
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-29 16:40:00
台中知名觀光景點大安濱海樂園，因沙灘車危及遊客安全，市府有意禁止，今（29）日在議會交通地政業務質詢時，引來議員施志昌、林祈烽質疑「於法無據」，建議訂定自治條例合法納管﹔對此，副市長陳子敬回應，將參考其他縣市經驗，對照大安海域擬定相關條例。
施志昌指出，根據現行「發展觀光條例」與「水域遊憩活動管理辦法」，主要在規範水域活動，但水域活動只見游泳、衝浪、潛水、操作乘騎風浪板、滑水板、拖曳傘、水上摩托車、獨木舟、泛舟艇、香蕉船等各類器具之活動，翻遍各項法令與公告，不論中央或是各地方政府都未見將「沙灘車」列為水域遊憩活動，顯然觀旅局要禁止，根本於法無據！觀旅局長林筱淇說，沙灘車危及遊客安全的亂象頻傳，為維護遊客在水域戲水安全，傾向禁止沙灘車活動﹔議員則認為，一昧禁止無法根本解決問題，且有扼殺大安濱海樂園發展之虞。建議學習已訂定相關事項或自治條例縣市，儘速訂出自治條例，在合法安全前提下開放沙灘車，讓觀光發展與遊客安全能夠雙贏。副市長陳子敬指出，沙灘車攸關遊客安全及海域生態，市府會參考其他縣市經驗，對照大安海域情形擬定相關事項﹔觀旅局長林筱淇也表示，先前有民眾戲水，反映沙灘車在沙灘飆車容易對遊客造成安全疑慮，過去其它縣市的沙灘車也曾發生傷亡情況，市府為維護民眾安全，目前正修正公告。