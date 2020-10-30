房市／台中五權車站旁交易最熱 外地客指名度高
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-30 08:30:00
台中鐵路高架化新設5個通勤車站，信義房屋統計站點周邊自2018年10月28日啟用至今的交易價量，以五權車站累計交易量最多。在地房仲表示，交通建設及鐵道沿線的綠美化，增加不少外地客戶購屋意願，另外，南區總價較相鄰的南屯親民，也是另一誘因。
台中鐵路高架化新設栗林、頭家厝、松竹、精武與五權等5個站點，希望達到「捷運化」目的，增加通勤便利性。5站點2018年10月28日同步啟用，信義房屋統計2018年第三季至今年第三季實價登錄資料，各站周邊累計交易量最高在位於南區的五權站，逾1400件，其次則為精武站逾1100件；價格方面，今年第三季住宅均價僅精武站19.53萬還在1字頭，其餘各站都已站上2字頭，五權車站住宅均價則為20.16萬。信義房屋台中復興店店長洪晨瑜分析，鐵路高架化新設五權車站後，軌道沿線施作綠美化工程，另繼美村路地下道填平後，五權南路近日也展開地下道填平，再加上五權站下一站大慶站未來可轉搭捷運綠線，市容美化加上交通便利性提升，帶動交易量增加。近期接觸不少來自彰化、南投，甚至是北部、南部的買方，因工作所需搬到台中，首選就是交通便捷的五權車站周邊。除交通建設帶動交易量，洪晨瑜表示，房價也是另一誘因。她說明，南區緊鄰南屯區，但同樣條件的物件，南區總價比南屯親民，例如屋齡10年內3房平面車位產品，南區總價約1300至1600萬，南屯則因多坪數較大的物件，總價可能需2000萬左右；此外，南區近期雖有不少新建案，但區內屋齡落差大，亦不乏許多屋齡25年左右，921震前興建的中古屋，由於屋齡較舊且屬於「震前」建築物，600至800萬就能買到3房平面車位。