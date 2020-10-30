房市／新舊屋單價僅差5萬 高雄這條路10年內大樓夯
房市／新舊屋單價僅差5萬 高雄這條路10年內大樓夯
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-30 18:00:00
高雄前鎮區瑞隆生活圈位於高雄前鎮區東側，緊鄰鳳山區，沿線商家眾多，生活機能非常豐富，舉凡銀行、電信行、藥妝等都有，生活圈內以20~30年中古大樓居多，但近期10年內大樓交易非常熱絡， 主要原因在新舊單價相差5萬不算多，且10年內大樓幾乎都附車位，加上20年前在此購屋的家庭也有換屋需求，多重因素讓這邊10年內的大樓去化速度非常快。
根據內政部不動產交易實價登錄網顯示，2018年瑞隆路10年內大樓總共交易4件，2019年成長到7件，而2020年1至7月也已交易7件，信義房屋五甲店主任黃柏諺表示，瑞隆路20~30年中古大樓單價介於14~16萬之間，吸引首購族群，少部分景觀較好例如面對衛武營公園的大樓價格則可以到達17~18萬。而10年以內的新大樓單價則介於20~23萬之間，且幾乎都附有車位，對於本來停車位就少的瑞隆路來說，非常吸引人。瑞隆路交通便捷，以開車族來說，五分鐘可以上88快速道路，６分鐘可上國道1號，通勤族步行10~15分鐘可輕軌籬仔內站，黃柏諺指出，瑞隆生活圈因為其位置的重要性，週邊也發展成熱鬧的商圈，尤其20~30年中古大樓單價在1字頭，比起市區相對便宜，因此對於很多首購族來說是相當適合的區段。除了交通機能好以外，瑞隆生活圈本來食衣住行的機能就非常強大，連鎖餐飲、小吃美食以及生活採買皆完備，而這邊的瑞祥學區，包括瑞祥國小、瑞祥高中都是知名學校。