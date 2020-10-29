峨眉鄉再添特色農產品　苦茶油創新料理好滋味

新竹縣峨眉鄉的特色農產品再加一，峨眉鄉農會結合在地苦茶油產銷班員，推出苦茶油禮盒、並研發苦茶油特色料理餐，顛覆民眾對苦茶的印象，今(29)日上午在赤柯山油茶加工廠舉辦苦茶新品發表會，在場來賓對於苦茶油與在地農特產品「桶柑麵線」、「東方美人茶麵線」結合的料理，大家都讚不絕口。

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▲峨眉鄉農會結合在地苦茶油產銷班員，推出苦茶油禮盒、並研發苦茶油料理餐，今(29日)上午在赤柯山油茶加工廠舉辦苦茶新品發表會。（圖/記者金祐妤攝,109.10.29）

× ▲峨眉鄉農會結合在地苦茶油產銷班員，推出苦茶油禮盒、並研發苦茶油料理餐，今(29日)上午在赤柯山油茶加工廠舉辦苦茶新品發表會。（圖/記者金祐妤攝,109.10.29）

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示、每年10月是苦茶籽收成的季節，峨眉鄉農會在106年成立苦茶油產銷班，班員有33位，從106年起推廣至今，約有30公頃的苦茶樹；其中接受輔導參與產銷履歷認證並順利取得證書者近10公頃，並嚴選最適合在在地栽種的優質軟枝小果、苦茶油樹，全體班員努力學習並積極參與農村再生各項改善生產、生活、生態(三生態)與環境保護，將持續採友善與有機栽種認證方面全面機化。

陳冠義說、受黑心油品事件影響，國人對於食用油品相當重視，峨眉鄉農會及油茶產銷班為了秉持信念延續優良傳統產業，召集班員共同集資成立赤柯山農企社，一起種植、生產、製造優質純正之苦茶油，目前收購在地小農苦茶籽產量近1頓，並與轄區周邊鄉鎮關西、北埔、湖口等近100公頃洽談委託代工服務，此外更至全台各地收購帶回加工，期望帶動地方特有的苦茶油產業發揚光大、經濟成長、創造就業率、提升年輕回鄉人口。

陳冠義也說， 峨眉鄉農會苦茶油產銷班目前積極開發苦茶周邊產品如膠囊、洗髮乳、洗碗精、洗手乳等，未來朝向六級產業發展，將有助民眾對於苦茶的正確認識，同時也結合家政班班員，研發苦茶油相關創新料理，除了提升班員及農友經濟效益，也讓民眾食用安全健康的油品，相關產品歡迎民眾洽詢峨眉鄉農會。