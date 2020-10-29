巷仔內／拒邀蔡英文出席　國家祈禱早餐會停辦幕後

我是廣告 請繼續往下閱讀
最後，在教會團體爆發分歧、而蔡總統也不另派代表出席的狀況下，第20屆國家祈禱早餐會籌備會於傍晚發出聲明，宣布取消明天在新店行道會美河堂的國家祈禱早餐會，這也是國家祈禱早餐會自2001年舉辦以來首度取消。
教會人士私下指出，今年主辦國家祈禱早餐會的新店行道會，在日前開籌備會時，就大力批判蔡總統以民進黨主席的身份在臉書上貼出黨中央會組團參加今年同志遊行的訊息，且主張拒絕蔡英文出席。
教會人士說，其他教會如長老教會等認為，舉辦祈禱早餐會最重要的意義，就是各種信仰集結在一起，祝福國家元首、祝福國家，因為個別教會在意識形態上的差異，就要取消原本約好的活動，不只對總統失禮，讓活動失去意義。信仰上也自失包容團結的立場，因此表達反對。
教會人士指出，尤其同時間天主教教宗也才改變天主教會一向的保守立場，諭告必須尊重不同性向主張的人，認為他們也有組成家庭權利。部分教會居然可以不循著教義宗旨而自為主張，也無法說服社會大眾。
據了解，原本主辦教會已擬妥拒邀蔡總統的聲明，寫著「由於國家祈禱早餐會的第二天，同志遊行即將舉行；加之執政當局採取積極鼓勵的態度。一經媒體報導，基督徒們十分震盪。經過這幾天的疏通，目前教會內部仍然在拔河當中：我們承認，同志婚姻對基督信仰來說，直接抵觸價值核心，以致討論的空間極為有限。 」
該聲明也寫「在早餐會無法百分百確定必然順暢的態勢下，我們傾向建議蔡總統或可委派另一位政府長官出席即可。」
據了解，主辦的新店行道會本來要籌備會的身份，將此聲明發給總統府、拒邀蔡英文出席。不過，其他協辦的教會團體不滿，更不願為此聲明背書，所以這份聲明最後並沒有發出。
總統府輾轉得知主辦教會因故不想邀請蔡總統出席第20屆國家祈禱早餐會，加上長老教會已公開表態退出，於是主動表示不會出席祈禱早餐會，也不另派代表與會，並祝福活動圓滿順利，讓主辦教會有個下台階。
不過，最後因為消息曝光，媒體也大肆報導，到了今天傍晚，第20屆國家祈禱早餐會籌備會發出聲明，宣布取消明天的國家祈禱早餐會，這也是20年以來，國家祈禱早餐會首度停辦。
蔡英文挺同遭質疑 總統府：不出席國家祈禱早餐會 國家祈禱早餐會停辦了！20年來今年首度取消 不懼無謂批評 國民黨青年團宣布參加2020台灣同志遊行