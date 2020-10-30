NOW早報／威力彩連12槓！台彩：下期頭獎金額上看2.6億元

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另外在貳獎部分，本期已連27連槓，台灣彩券預估下期（11月2日）貳獎上看8,000萬元，為今年以來最高之貳獎總獎金，如一注獨得，將為第四屆最高、第三屆以來第三高之貳獎單注獎金。
今日天氣／東北風再增強！北台灣降雨零星 中南部溫差大
昨（２９）日東北風影響，北臺灣及東半部雲量偏多，基隆北海岸、大臺北山區及東半部地區偶飄雨，其他地區為多雲到晴的天氣為主，而今（３０）日東北風再增強，北方的乾冷空氣也將南下影響臺灣，大臺北及東半部地區的降雨情況將變得更為零星，大致以多雲的天氣為主，其他地區則維持多雲到晴，午後中南部山區及高屏近山區平地有局部短暫陣雨，清晨至上午高屏沿海地區亦需留意零星降雨；溫度方面，由於冷空氣南下，北臺灣天氣會更涼一些，其他地區早晚也有涼意；各地低溫大約１９至２２度，沿海空曠地區可能更低一些，至於高溫部份，北部及東半部地區高溫約２３至２６度，中南部地區約２８至３０度，中南部地區日夜溫差較大，早出晚歸應注意氣溫變化適時調整穿著。
第１９號輕度颱風「天鵝」，昨日下午２時位於鵝鑾鼻東南東方約１７１０公里的海面上，未來有增強的趨勢，預計將向西移動，對臺灣天氣沒有直接影響；另外位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢，其路徑及強度不確定性大，請隨時留意最新氣象資訊。
球后戴資穎代言高雄觀光 難得小露性感美照
世界球后戴資穎昨（29）天正式代言高雄觀光，並被任命為「秋冬觀光大使」，拍攝「雄冬好玩」影片，她也開心在臉書曬出小露性感美照。
小戴可說是高雄市最佳觀光代言人，出身高雄的她，最愛的奶茶跟小吃，也在影片一覽無遺。百變小戴，也在影片中走訪各式景點，帶領民眾走訪亞洲新灣區及、駁二藝術特區、壽山動物園、愛河等都心精華區，一路開心品嚐美食、體驗金工DIY、暢遊觀光景點。
流感疫苗副作用一次看 莊人祥：1到2天會自然恢復
今年受到新冠肺炎疫情衝擊，許多民眾也開始重視健康問題，搶打流感疫苗，因此除了出現疫苗荒，近日也傳出民眾施打流感疫苗後出現不適症狀，引起民眾擔憂，指揮中心發言人莊人祥表示，流感疫苗副作用的微反應，在發生後1至2天內自然恢復，而嚴重的副作用在注射後幾分鐘到幾小時內會發生，但機率極低。
針對疫苗副作用，莊人祥在指揮中心臨時記者會上說明，疫苗與其他任何藥品一樣，只要施打在身上就有可能造成一些副作用。譬如，接種後注射部位疼痛、紅腫；或是，全身性的微反應，包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般來說，上述症狀會在發生後1至2天內自然恢復。
找不到路！怪客要她看太陽走「一路向西」 外送員好傻眼
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名女外送員透露親身經驗，找不到點單地址後打電話向客人求救，結果對方卻要她看太陽分辨東西，然後一直往西走，奇葩指路方式讓她好傻眼。
要外送員藉著太陽分辨東西、進而找到送餐地址，對於習慣GPS導航的現代人來說實在是並不容易的指路方式，讓原PO不禁吐槽「為什麼要跟我講幹話」，更抱怨揚言要把對方的餐點「丟大海」，讓大家笑翻。
兇猛美眉4秒搖晃片震撼人心 網頭暈：看了一個晚上
25歲辣模子涵（翁子涵）去年因連千毅「直播主之亂」打開知名度，不過卻接連爆出被包養、吸毒、整型、跨國賣淫等黑史，她還為此發聲明稿、秀良民證澄清。子涵27日在社群網站上傳一段「波濤洶湧」的抖音影片，讓網友眼睛狂吃冰淇淋。（編輯：王柏文）