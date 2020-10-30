NOW早報／威力彩連12槓！台彩：下期頭獎金額上看2.6億元

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣彩券昨（29）晚開出第109087期威力彩獎號，本期頭獎未開出。（圖／NOWnews資料照）

▲戴資穎代言高雄美照。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲嚴重的副作用在注射後幾分鐘到幾小時內會發生，但機率極低。（圖／指揮中心提供）

針對疫苗副作用，莊人祥在指揮中心臨時記者會上說明，疫苗與其他任何藥品一樣，只要施打在身上就有可能造成一些副作用。譬如，接種後注射部位疼痛、紅腫；或是，全身性的微反應，包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般來說，上述症狀會在發生後1至2天內自然恢復。

▲一名外送員分享親身經驗，找不到送餐地點向客人求救，對方卻要她看太陽一直往西走，讓她好傻眼。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）