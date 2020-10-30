男不買iPhone12 Pro給女友！她10字爆氣狂嗆　眾人全看傻

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男不買iPhone12 Pro給女友！她10字爆氣狂嗆　眾人全看傻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-30 09:00:15

實體機搶先看！兩款搶先販售iPhone12評測
▲男不買iPhone12 Pro給女友！她10字爆氣狂嗆，眾人全看傻。（示意圖／記者葉政勳攝,2020.10.23）
蘋果日前開賣最新推出的iPhone 12系列新機，包含iPhone 12及iPhone 12 Pro，不少果粉在開賣第一天就殺到門市領機，而近日就有網友在網路上分享自己男友因為「不買iPhone12 Pro給自己」而吵架的事情，女方更因此爆氣10字狂嗆，眾多網友紛紛看傻，引起熱議。
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▲iPhone12與iPhone12
▲iPhone12與iPhone12 Pro。（圖／翻攝自《香港01》）
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「男友不買iPhone 12 Pro給我，爛男友」的文章表示，「我的男友也是小氣得要命，不買iPhone 12 Pro給我，之前的男友都會送我手機，我現在用的iPhone XS Max 就是前男友送的，這次的顏色那麼好看，能不買嗎？」女方更爆氣10字嗆「身為男生就是要寵女生」，更直言「我想要手機就是要買給我，這道理很難懂嗎？奇怪欸，不買就不買，還把我講的那麼難聽，果然男友真的要找個有錢的，找這種窮酸鬼真的很慘，不僅沒前途、更沒錢途」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛看傻表示「那你為什麼不去找前男友，為什麼要分手？說別人小氣是不會自己賺錢買喔？一定要這麼敗金就對了？再說沒有明文規定男友就一定要幫你買這麼貴重的東西，你這不就擺明你在利用你男友嗎？男朋友又不是提款機」、「嘖嘖，教育失敗啊」、「去找前任齁，掰掰」、「前任是妳最好的提款機工具人，趕快回去找他吧，會非常幸福的呦」、「自己拜金，還要找男友，在一起是看感覺不是看錢的好嗎」、「我傻眼！你這麼想要哀鳳12是自己不會存錢買噢！男友為什麼就一定要買給你？因為你喜歡哀鳳12是嗎？自己想要的東西就自己存錢買啊，在那邊抱怨男友幹嘛？」、「完全公主病」。（編輯：王柏文）
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