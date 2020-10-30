「車停車格內」一晚狂收4罰單！他見真相氣瘋：有夠自私
「車停車格內」一晚狂收4罰單！他見真相氣瘋：有夠自私
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-30 13:10:27
在市區停車位往往一位難求，不過好端端將車輛停進停車格內，卻慘收到4張罰單，這究竟是怎麼一回事？一名男網友在臉書社團《爆料公社》發文抱怨，將自己的愛車停在路邊機車停車格內，豈料卻莫名吃了4張罰單，一調監視器畫面還原「真相」，讓他當場氣炸。
原PO表示，將自己的機車停放在機車停車位，也按照規定停在規定的車格內，結果卻莫名其妙被開了4張違規停車的罰單，讓他心中相當納悶，立刻去調閱監視器畫面想一探究竟。豈料，調出監視器畫面後真相大白，他將機車停在車格後，先是在凌晨1點42分被移動第一次，當時依舊還在車格內；接著在晚上7點56分又被移動第二次，這次就直接被移到車格外；同一天晚上8點27分被第三度移車，車子越移越外面。看完這一幕，原PO忍不住抱怨自己是「被違規」，冤喊「啊不就還好申訴結果是免責，不然我該找誰去啊？」苦嘆「感謝這3位自私的行為，讓我多了4張罰單」。
貼文一出，意外釣出一票苦主共鳴，紛紛回應「這太熱門的位置了吧！竟然能一晚被移車3次」、「所以現在停機車還要看一下上面有沒有監視器耶，不然沒監視器你也沒輒啊」、「自從知道還有這招，我停車都不敢停邊邊，因為真的不能太相信人性呀」；也有網友提醒「停車後自拍存證，尤其左右2側最容易被移出格外！」（編輯：賴詠璿）