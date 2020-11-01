影／茶餐廳橘貓兄弟貓店長退休　身材走鐘成「兩條吐司」

這種身材太犯規了！香港一名網友柯柯飼養一對橘白貓兄弟，當這對貓收手手以母雞蹲姿勢坐在沙發上，猛然一瞥根本就是兩條吐司無誤！吐司兄弟的稱號還是透過粉絲以64%票選出來的封號，可以說是實至名歸呢！別以為牠們只會賣萌，其實吐司兄弟來歷可不小、曾經當過「茶記餐廳」的貓店長，看店功夫一把罩呢！

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▲這對橘貓兄弟檔叫大斑、小斑。（圖／大斑小斑授權提供）

× ▲這對橘貓兄弟檔叫大斑、小斑。（圖／大斑小斑授權提供）

▲小時候的萌樣，馬上收服柯柯父母的心（圖／大斑小斑授權提供）

× ▲小時候的萌樣，馬上收服柯柯父母的心（圖／大斑小斑授權提供）

這對橘白貓兄弟哥哥「大斑」、弟弟「小斑」住在香港，兄弟倆原本是茶餐廳旁賣菜的店貓所生的小孩，當柯柯父母看牠們第一眼立刻就被收服決定收編，橘貓兄弟從小就在茶記生活餐廳當鎮店吉祥物。「大斑」是隻典型肥美橘貓，因為圓潤的外表在茶餐廳時擄獲一票顧客，是最佳貓公關無誤！而「小斑」當貓店長期間，因盡責抓老鼠保持健美體格，說牠是最佳捕獵手也不為過呢！

▲橘貓兄弟乖乖在茶餐廳當店長（圖／大斑小斑授權提供）

× ▲橘貓兄弟乖乖在茶餐廳當店長（圖／大斑小斑授權提供）

▲小斑喜歡陪爸爸吃飯，看別人吃比較香～（圖／大斑小斑授權提供）

× ▲小斑喜歡陪爸爸吃飯，看別人吃比較香～（圖／大斑小斑授權提供）

「大斑」與「小斑」雖然外表神似又是親兄弟，但是個性卻大大不同！大斑是正宗橘貓，從小就是吃貨、愛睡、很搞威，只要有手上有好料就跟著你到天涯海角、對吃就是如此執著，當然大斑最怕吃不飽，沒有滿足牠的食慾絕對會崩潰，不停喵喵叫雜音攻擊；小斑個性很黏人又好動，是隻愛撒嬌又愛乾淨的貓，說到吃最愛雞胸肉跟魚，最怕吵雜的男人說話聲。

▲退休生活過太好，身材越來越走樣（圖／大斑小斑授權提供）

× ▲退休生活過太好，身材越來越走樣（圖／大斑小斑授權提供）

橘貓兄弟十歲時跟隨柯柯父母一起退休，揮別貓店長茶餐廳的生活，兩隻貓退休在家享福養老，今年11歲的牠們因在家生活過得很安逸、每天總是茶來伸手飯來張口的好命日子，因此橘貓兄弟身材一起走鐘、大斑一貫體重已突破9公斤、原本健美體格的小斑開始發胖現在6公斤，當兄弟倆母雞蹲的模樣就像兩條吐司那樣肥潤，一不小心幸福肥了呢！（編輯：楊釆蓉）

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