黑貓討食幾天後「攜家帶眷」登門　女屋主笑：複製貼上？

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黑貓討食幾天後「攜家帶眷」登門　女屋主笑：複製貼上？

文/寵毛網

calendar_today2020-11-01 21:00:00

黑貓討食幾天後「攜家帶眷」登門　女屋主笑：複製貼上嗎？
▲一隻黑貓帶著六隻小貓登門向女子求收編（圖／FB@Chatons Orphelins Montréal）
這樣帶一家大小集體討食讓人壓力好大啊！國外一名女子日前發現一隻黑貓在自家附近流浪，好心提供食物之後牠天天出現，某天竟然「攜家帶眷」要求她「照顧全家人」，讓她頓時超傻眼又好驚喜！
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▲一隻黑貓媽媽在今年夏天時天天到莉希安家討食（圖／FB@Chatons
▲一隻黑貓媽媽在今年夏天時天天到莉希安家討食（圖／FB@Chatons Orphelins Montréal）
來自加拿大蒙特利爾的Lisianne莉希安在今年夏天發現一隻黑貓出現在自家門口覓食，出於善意她留了食物與清水，一開始黑貓帶著警戒心吃飯時，莉希安發現牠的肚子鼓鼓的疑似已懷孕，便每天在門口放置食物與水，希望能幫牠獲得營養。黑貓果然天天來討食，一陣子之後莉希安發現牠肚子消腫應該已分娩，卻不知小貓藏在哪裡，為了找出小貓莉希安每天花更多時間陪伴黑貓媽媽，並為了取得牠的信任，只要牠出現就會開門讓牠自由進屋探索，直到有一天黑貓又來討食時，莉希安發現牠竟然「攜家帶眷」，身旁帶著6隻小貓，一起聚在門口等進屋！
▲餵養一陣子之後，某天黑貓媽媽竟然帶著6隻小貓「登門拜訪」（圖／FB@Chatons
▲餵養一陣子之後，某天黑貓媽媽竟然帶著6隻小貓「登門拜訪」（圖／FB@Chatons Orphelins Montréal）
▲6隻小貓之中有一隻是可愛的小虎斑，最後送給莉希安朋友飼養（圖／FB@Chatons
▲6隻小貓之中有一隻是可愛的小虎斑，最後送給莉希安朋友飼養（圖／FB@Chatons Orphelins Montréal）
▲其餘的5隻小黑貓根本就是母貓的「復刻版」，正在寄養家庭等待新家（圖／FB@Chatons
▲其餘的5隻小黑貓根本就是母貓的「復刻版」，正在寄養家庭等待新家（圖／FB@Chatons Orphelins Montréal）
莉希安又驚又喜，但是小貓們非常害羞，最後由黑貓媽媽一隻一隻帶進屋內。莉希安向當地「Chatons OrphelinsMontréal」動物救援機構尋求協助，工作人員抵達時發現原來除了1隻是虎斑花紋以外，另外5隻都跟媽媽一樣是黑色長毛貓，讓所有人笑說簡直就是「複製貼上」！莉希安知道貓媽媽信任自己也與牠產生感情，決定直接領養牠，並將小虎斑送給朋友飼養，其餘5隻小黑貓便一起前往寄養家庭等新家。雖然其中的小公貓「Tito」因爪子天生畸形未來可能面臨截肢，幸運的是剩下4隻小貓「Taylor」、「Tynie」、「Tyana」與「Tales」都很健康並且很快適應新生活開始玩耍，希望不久的將來5隻小黑貓都能順利找到永遠的家人！（編輯：陳珮瑜）
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