真鐵飯碗？男酸航空業「爽領補助」贏公務員　網氣歪嗆爆

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真鐵飯碗？男酸航空業「爽領補助」贏公務員　網氣歪嗆爆

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-30 16:58:29

▲有男網友表示因疫情影響，讓不少產業受衝擊，不過航空業卻爽領補助，直呼「現在航空業是不是才是鐵飯碗」，貼文一出，網友紛紛看傻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有男網友表示因疫情影響，讓不少產業受衝擊，不過航空業卻爽領補助，直呼「現在航空業是不是才是鐵飯碗」，貼文一出，網友紛紛看傻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，國內許多產業都受到嚴重衝擊，而政府也因應疫情推行急難紓困方案，對此，也有男網友發文，表示在疫情的影響下，國外航空公司都已開始裁員，「現在台灣沒飛的底薪還是屌打一堆30K以下的，航空業是不是才是鐵飯碗」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「現在航空業是不是才是鐵飯碗」為題，表示航空業根本比公務員還鐵飯碗吧，疫情衝擊這麼大，都還可以領補助爽爽過，而且也是拿大家繳的稅在爽，哪像國外國泰、港龍、ANA都裁員或其他方式處理，「現在台灣沒飛的，底薪還屌打一堆30K以下的」。

▲一名男網友在《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友在《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
他還提到，根本也不用像那些準備公職的人讀那麼多書，更不用提其他產業那些因為疫情而沒工作的人，「就只有航空業可以安穩地待著，福利不滿意再出來罷工，要全國共體時艱的時候，領補助就都閉嘴沒意見」、「航空業是不是最好的選擇呢」？

貼文一出，網友紛紛看傻眼，「倒閉或是面臨危機的就幾十家啦，認識的空服員也很多都自願留停不飛也沒薪水啦，只是告訴你，事情不要只看單方面」、「很多航空業也倒閉，很多空服人員也沒薪水啊」、「原PO是眼紅嗎？」、「你這麼想拿鐵飯碗，有本事就考進來啊」、「在這發廢文，想得到什麼？真的想知道...」。

也有相關行業的網友出聲「不知道原PO出社會了沒？身為相關產業人士，我在工作上也有在處理補助事項，說真的補助幫助的主要對象主要是『公司』不是『個人』，本人雖然不致於放無薪假但收入也銳減，但週遭的人與認識的同業，我實在不認識有任何一個是在疫情期間爽爽過的，基本上目前還活著的都在努力找生路。」、「你看到的那些現象，只是表面，為了穩定股價和現金流而出現的假象，實際去問內部的人就知道，不是減班就是排休，並非原PO想的這麼如意」。（編輯：郭佩蓉）

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