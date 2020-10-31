房市／歐洲部分國家二度封城 中高價位住宅市場略降溫
房市／歐洲部分國家二度封城 中高價位住宅市場略降溫
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-31 08:00:00
信義房屋統計全台門市10月前28日的市場交易狀況，10月買氣仍持續回流，交易量大致較9月略增4%，交易量年增率約17%，顯示10月買氣仍維持在今年相對高檔水準，不過市場開始關注房市政策議題，與美國總統大選等外在因素發酵，中高總價的市場略微降溫。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第三季房市淡季不淡，且房市邁入第四季後仍維持相對熱絡的買氣，由於年底前通常會有一波成家買氣，一般自用型產品買氣可望維持穩定，不過近期則有美國總統大選，歐洲第二波疫情增溫等外在情勢干擾，加上市場也開始關注未來是否有房市政策推出等等，中高總價買氣可能因此會略為觀望。以區域表現來看，台北市交易量較去年同期增加14%，也較9月增加3%，反應市場需求穩定，尤其總價1000~2500萬元的一般自住型產品，交易量仍維持9月的交易熱度，不過總價3000~5000萬元與5000萬元以上的市場，可能外在政經情勢不穩定等因素干擾，交易狀況不若9月熱絡。
至於新北市則是交易量較上月持平，但較去年同期增加12%，尤其總價1000~1500萬元與1500~2000萬元的產品，交易佔比仍較9月略增，反應新北市1000~2000萬元條件較好的電梯大樓，受到北市與新北市買方捧場。桃園市買氣仍維持高檔，交易量分別年增2成與月增1成，中南部市場買氣延續9月熱度，包括台中市、台南市與高雄市的交易量年增率都超過15%。曾敬德表示，第四季就是傳統的購屋旺季，若是整體外在情勢能夠較快明朗，則對於房市不至於產生太大的干擾，不過相對置產型與中高端的買氣，對於政策與外在情勢變動較則會為敏感。