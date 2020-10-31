柯文哲、侯友宜都是她客戶！印度女創業家曝打拼歷程

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回想起1987那年，因為家人工作，與父母一起搬來台灣，出發前她對台灣的一切一無所知，「台灣人很友善」就是她對台灣的第一印象，因此就算不會中文也不會有太大的困難。
後來，因為在台灣就學課程都是全中文，漸漸地中文對她來說已不是困難。「我覺得學習中文幫助我加強我的能力並了解台灣文化。」她非常慶幸能夠學會中文。
談到第一份工作，她笑著說，那是為了成為英文老師，而台灣多以美式發音為主，她花了3個月狂聽CNN、ICRT，練出一口道地美式口音，鍥而不捨的學習精神令人敬佩。
後來她陸續完成研究所、在大同公司工作，輾轉受邀到印度台北協會工作。因緣際會下，經朋友介紹她開始接案口譯工作，隨著案件越來越多，她下定決心自己創辦口譯公司。 經營至今，北市、新北市長都是她的固定客戶，隨著公司越來越穩定，她同時也致力於推廣台灣與印度之間的交流。
「我覺得留在台灣的原因是因為這裡是我的家。住在台北很方便，我想不起來住在台灣的任何壞處。」她說道。 台灣非常方便，也是全世界最安全的國家之一。與其他發達國家相比，生活費不是很高，人們真的很友好。要說缺點應該是自然災害，像是地震和颱風。
DJ問她認為在台灣、印度撫養小孩有什麼差別，眉君點出，台灣街上很安全，可以放心讓小孩自己上下學，但是若希望小孩接受英語教育，費用非常昂貴。 最後，眉君鼓勵大家多學語言，「多學語言一定對你有很多的好處，而且會增加你的腦力。」 眉君以印度語、英文鼓勵大家來台灣旅遊，有任何關於印度或台灣旅遊資訊問題都可以上臉書粉專「IiT-Indians in Taiwan在台印度人」詢問！