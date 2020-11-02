房市／台中水湳建設啟 中古大樓2房約600萬元吸買氣
房市／台中水湳建設啟 中古大樓2房約600萬元吸買氣
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-02 08:00:00
網友近日在PTT發文分享，近日沿台中水湳中清路一帶看屋，無論預售屋或中古屋，只要價格合理、屋況不錯，似乎很快就會賣掉，「悠閒看屋已經成為過去式嗎？」在地房仲指出，水湳經貿園區綠化、建設多，中古屋2、3房總價約600至800萬，吸引不少買氣。
網友分享，近日看了台中許多預售潛銷、預售換屋和921震後興建中古屋，尤其鎖定水湳中清路沿線，但無論哪一種，只要價格合理，通常很快就賣掉了，是否「悠閒看屋已經成為過去式？」不少網友紛紛附和，近期在台中看房的確遇到相同狀況，甚至連向銀行諮詢房貸，可能因太多人，感覺很慢才獲得回覆。台中市府近年投注破百億預算建設水湳經貿園區，包括年底即將啟用、面積逾60公頃的中央生態公園，以及水湳國際會展中心、台中綠美圖等，被喻為「下個七期」。信義房屋水湳經貿店店長吳昱錡指出，水湳經貿鄰近交流道，周邊有逢甲、中國醫、僑光等3所大學，機能佳。
總價也是買氣上揚的關鍵。吳昱錡表示，水湳經貿園區建設正逐步到位，但當地房價相對親民，例如當地5年內新屋，品牌較佳的建商會把3房平面車位產品總價壓在1500至1600萬以下，幾乎沒有超過2000萬的案子，甚至當地也不乏震後興建的中古屋，2至3房約600至800萬間。由於總價相對可負擔、買方接受度高，也是在這波房市熱潮中，買氣得以助長的原因。吳昱錡觀察，近期買方不少都是來自北部的外地客，因子女就在附近大學就讀，本身也看準水湳經貿園區發展性，以及比北部更親民的房價，直接買下2房或3房產品給子女居，未來也兼具置產功用。