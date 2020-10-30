長榮女大生慘遇害！廣告小妹曝「真實經歷」怒：實在不懂

就讀台南長榮大學24歲的馬來西亞籍鍾姓女大生，於28日晚間慘遭台男梁育誌勒斃棄屍，讓家屬、外界都相當震驚與不捨。對此，網紅廣告小妹也分享過往在紐約曾遇過的事件，並氣憤表示「我實在不懂」、「有問題的從來就不是受害者，是仗著自身生理優勢欺負弱小的那個人」，貼文一出，引起熱議。

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網紅廣告小妹在臉書粉專發文，表示以前曾在紐約某大學工作一段時間，而該校交通便利，但治安一直不是很好。學校旁邊有個公園，是回宿舍的捷徑，許多學生為求快速會走那條路。而某天她在電梯口看到一張告示，是校方在提醒學生們切莫在夜間走捷徑，因近日已發生多起事件。

▲廣告小妹在臉書粉專發文。（圖／翻攝自《凡槿（廣告小妹）》臉書）

而後，她聽同事說，根據受害者描述，這位嫌犯身型約兩米高，十分強壯，光是一人就可以制服兩名成年女性。這也讓她直呼「我實在不懂，每次這類事件發生，總有人質疑是否穿太少、為何夜出、為何落單」。



▲暗巷。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ） 在文末，她更表示，女性本該與男性一樣，想穿什麼就穿什麼，幾點出門幾個人出門都是自由選擇。「有問題的從來就不是受害者，是仗著自身生理優勢，欺負弱小的那個人」。

貼文一出，引起網友熱議，「台灣真的已經算很安全了，而且台南那個事情，同學也很幫忙，所以也很快找到人了，只是不幸還是發生了」、「叫女生不要穿著光鮮亮麗以免被害根本上就是檢討受害者！」、「最後一句說得太好」、「真的很不爽那些檢討受害者的話語」。（編輯：郭佩蓉）