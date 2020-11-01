外媒記者批評台灣防疫手段　老外秒打臉曝背後功臣

根據The China Post報導，在新冠肺炎疫情肆虐下，許多國家持續實施封城和宵禁管制，而台灣卻在近日慶祝連200天沒有新增境內本土案例的里程碑。

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▲台灣人民大多外出依舊會戴起口罩。（圖／取自Shutterstock）

× ▲台灣人民大多外出依舊會戴起口罩。（圖／取自Shutterstock）

當許多官員、國家為此恭喜台灣防疫成功政績的同時，有些人卻指出台灣因某些特定原因，不值得被稱讚。

▲各國官員也在社群媒體上恭喜台灣防疫好政績。（圖／截自推特）

× ▲各國官員也在社群媒體上恭喜台灣防疫好政績。（圖／截自推特）

其中，外媒記者Kate Bevan於週四表示台灣會有如此漂亮的防疫政績，全是因為政府使用大數據科技追蹤技術，壓抑和侵犯人權。

▲外媒記者Kate Bevan於週四表示台灣會有如此漂亮的防疫政績，全是因為政府使用大數據科技追蹤技術，壓抑和侵犯人權。（圖／截自推特）

× ▲外媒記者Kate Bevan於週四表示台灣會有如此漂亮的防疫政績，全是因為政府使用大數據科技追蹤技術，壓抑和侵犯人權。（圖／截自推特）

台灣法新社局長Jerome Taylor也回應，建議Kate可以先前往台灣或南韓等國家，問問當地人民覺得防止死亡率飆高和經濟力下降的政策是否讓他們感到「壓抑」。

▲台灣法新社局長Jerome Taylor也替台灣發聲。（圖／截自推特）

× ▲台灣法新社局長Jerome Taylor也替台灣發聲。（圖／截自推特）

▲海外留學生也站出來捍衛台灣。（圖／截自推特）

× ▲海外留學生也站出來捍衛台灣。（圖／截自推特）

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