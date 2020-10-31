女嘆「台北→桃園」生活圈會大改？移居者超嗨：真的有差

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這位網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「台北到桃園生活上的改變」的文章表示，「目前知道桃園公共運輸不方便，很多外籍移工，跟台北相比之下，沒這麼多好玩的地方」，也因此原PO更疑惑「有沒有台北人可以分享一下去桃園生活上，有什麼改變跟需要注意的地方？或是覺得住在桃園有哪些不錯的地方呢？」此篇文章一出，立刻引起大量移居到桃園的網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
移居到桃園的網友們紛紛表示「市區有遠百新光跟統領，超多餐廳，可以每週去一家，三個月不重複，往中正藝文特區去又有一堆吃吃喝喝的，基本上，台北人來桃園應該買台車子代步，比較方便」、「搬來ㄧ年多，住桃園很省錢，可以逛的吃的花大錢的不像台北那麼多，聚會也變少，比較悠閒，可以好好生活，缺點就是每次去台北都覺的好久沒進城了」、「住桃園真的省了很多不必要的花費，交通上有車就很方便了」、「蠻適合居住的啊，台北的2房1廳價錢，桃園能買40坪UP，外加大陽台」、「台北嫁到桃園，覺得桃園生活很舒服」。
事實上，日前桃園市長鄭文燦指出，桃園人口成長速度驚人，即將到達225萬，是六都中成長最多、進步最快的城市，市府將持續以有感建設，打造桃園成為一個宜居宜業、好工作、生活的都市。（編輯：王柏文）