男怨「保險套」常戴錯！女友一看垃圾桶氣炸　網：請保重

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這位網友在網路論壇《Dcard》板上PO出一篇「練習戴保險套到底有什麼問題？」的文章表示，「最近真的讓我很無言，因為本身上床經驗不多，最近交了一個女友後，有時候要辦事保險套都會戴錯，想說為了避免這種尬到不行的狀況，於是自己就買了一盒來練習」，原PO更接著說出更尷尬的事，「誰知道昨天女友來我家看到垃圾筒有用過的套套屍體，當下完全就是晴天霹靂，現在不管怎麼解釋都不聽欸」，原PO更超無奈的表示疑惑「我都說是練習！她一直覺得我在找人排練，為什麼女生每次內心賽亞覺醒的時侯都不能溝通啊？啊我就真的沒幹嘛，該怎麼跟她解釋啊？難道大家都沒有新手會練習戴套的嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「笑死，活該嘛，你要練習不會找她一起練習喔」、「這就像放火說我只是借住她家，你覺得大家信嗎？」、「我還真的會練習，難道只有我嗎？」、「笑死，不要浪費又造成誤會好嗎」、「她生氣當然啊，誰叫你不找她一起練習」、「理由好瞎，不信」、「不管是誰在男朋友家垃圾桶看到開過的保險套，沒有人有辦法冷靜對待吧」、「兄弟你保重，真是有理說不清，真相只有一個」、「只是練習的話保險套應該是乾淨的吧，很好證明啊」。
根據我國衛福部表示，保險套正確的使用方法為，小心的從邊緣撕開，再用手輕輕「擠」出保險套，將前端的小袋輕輕扭轉，將空氣排出。隨後套上勃起的陰莖，慢慢捲開保險套。記得看清楚保險套的正反，如果不能順利捲動，表示套錯方向了，小心不要弄破，記得要一直套到底。保險套只能用一次，用後即丟，不可重複使用，購買時注意製造商、製造日期及保存期限標示，勿使用過期保險套。（編輯：王柏文）