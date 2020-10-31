為何日本街頭超瘋萬聖節？知情人揭1盛行文化：贏過台韓

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這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「為什麼日本人會比台灣韓國瘋萬聖節？」的文章表示，「日本基督教徒明明不多，可是日本人卻很瘋萬聖節，除了澀谷萬聖節很瘋狂以外，最近還多了地元萬聖節，韓國基督徒很多，台灣基督徒也不少，為什麼日本人會比台灣、韓國瘋萬聖節？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
知情網友們紛紛指出「Cosplay」在日本實在太過盛行，文化意義也長久，因此萬聖節的裝扮才會在日本的街頭瘋傳，「日本人本來就有Cosplay的文化」、「日本本來就二次元盛行，Cosplay好玩啊」、「Cosplay而已」、「變成Cosplay遊行 不會去挨家挨戶要糖果」、「主要是有Cosplay風氣吧？這時間解放不被異樣看待」、「日本喜歡Cosplay，當然就喜歡變裝大節」。
而Cosplay是和製英語Costume play的簡稱，它已成為世界通用的詞彙。中文一般譯為「角色扮演」或「扮裝」，是指利用服裝、飾品、道具及化妝搭配等扮演動漫、遊戲中人物角色的一種表演藝術行為。而參與扮裝活動的表演者，一般稱呼為cosplayer，簡稱coser；中文稱「扮裝者」、「角色扮演者」或「角色扮演員」。近年來Cosplay的定義擴大，除了原本所指的同好活動、也泛指喜好特定職業、人物、文化等角色扮演行為，而Cosplay愛好者的圈子又稱C圈。（編輯：王柏文）