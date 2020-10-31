佛心女房東「降租2次」！再提1邀約　鮮肉猶豫：動了真情

有名男網友表示，自己是個「無房無車無存款無負債的無殼蝸牛」，不過最近44歲的離婚女房東對自己特別好，像是過節時會送食物給他吃，甚至已幫他降了兩次房租，而他也覺得自己有些動心，在和房東近距離接觸的兩次中，他都起了生理反應，「像我這種什麼都沒有的人，會有機會跟房東太太有更進一步的發展嗎」？

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該名31歲的男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示自己月薪4萬7，在外租了一間1萬2的小套房，而房東太太總是親力親為的來收房租，這一年多來，甚至幫他降了兩次房租，目前是8千元。連過端午、中秋，都會送原PO許多食物，他以為房東太太對每個住戶都這麼好，所以也不以為意。

▲有名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

等到他下班後，他發現房東太太竟然坐在租屋處的客廳，想找他一起去看演唱會，而他也答應了房東。「像我這種什麼都沒有的人，會有機會跟房東太太，有更進一步的發展嗎」，他還表示自己因為載過房東兩次，兩次都起了「生理反應」，「不是你們說的我不想努力，而是我動了真情，有真情才會起反應，不要再說我少奮鬥20年這種話了，電動玩具跟手機我目前都買得起」。



▲男網友對女房東動了真情。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 貼文一出，引起網友熱議，「你應該不想努力了吧」、「只能跟你說，人帥真好，年輕就是本錢」、「阿姨我不想努力」、「地方媽媽需要你」、「別多想，他只是把你當成他兒子」、「沒想酸你，但認真問，你的文章是真的嗎」。

也有網友認為「65年次有很老嗎？你想多了，自然就好」、「其實真心喜歡的話，不要去管別人，重點不能有玩玩的心，」、「祝福」、「加油唷」、「祝福你，談感情不分年齡的，合得來就好，別管酸民，加油」。（編輯：郭佩蓉）