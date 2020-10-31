擁高富帥男友！女下秒卻恐婚了　曝「背後真相」：怎麼辦

有一名女網友在《Dcard》上發文，表示自己目前24歲，男友則是35歲，倆人交往10個月了，男友是位名副其實的高富帥，最近也在談結婚的事宜，彼此也見過雙方父母，但她卻「恐婚」了，而她也曝光「背後原因」，貼文一出，引起網友熱議。

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「我男友大概是很多女生理想的那種男生」，身高176，雖不到非常高，但也高過7成男生；月收平均50萬，還會有增長的空間，每天工作時間也很彈性，平均4-6小時，週末放假。而長相也非常不錯，原PO的媽媽第一次看到他，甚至私下問「他怎麼不去當明星」，而男友也相當專情，沒什麼女生朋友。至於婚後，男友工作因為是屬網路性質，所以都待在家裡，也方便顧小孩。

▲女網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

她也曾和男友討論過婚後她應該怎麼過生活，原PO表示自己無法白天出門工作，再加上之後懷孕、顧小孩，晚上做網路工作、陪男友、煮飯、進修看書等，但男友卻說「別的女人都可以，怎麼妳就辦不到」，讓原PO覺得他很雙重標準，擔心結了婚男友辦不到體諒。男友還說婚後是自己比較不利，因為都是他付錢，他也沒在抱怨了。



▲女網友不知是否該和高富帥男友結婚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 她願意現在結婚是為了孩子出生時，年齡不要和男友差太多，但她認為男友都覺得自己沒有付出和犧牲，「好像他付了吃住的錢，我就不能有任何意見，吵架時也都是我在哄他」，男友也經常嫌棄她。但男友偶爾也會有體貼的行爲，倆人的人生方向和價值觀也都算相近，卻讓她不知怎麼辦，「是我太不知足嗎？我應該容忍，然後結婚嗎」？

貼文一出，引起網友熱議，「你的人生可以有很多選擇，結婚生子絕對不是優先」、「高富帥又怎樣，不懂的尊重你還敢跟他過下半輩子嗎」、「所以啊，這就是為什麼他外在條件這麼好卻35歲了還沒結婚」、「他要找的不是老婆是保姆兼生小孩的工具吧？老婆是用來疼的，彼此互相尊重互相扶持，聽你這樣講，我覺得他很不ok，即使收入高長得帥，也一律nonono」。（編輯：郭佩蓉）