每天爽吹冷氣11小時！女見「電費帳單」嚇歪了：以為破萬

有一名女網友發文，表示自己在7到9月這期間，每天都開了11個小時的冷氣，因此天天都提心吊膽，不知等電費帳單寄來時，該怎麼和老公解釋，貼文一出，引起網友熱議。

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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己在7-9月時，每天都趁著老公去上班時，從早上9點半開冷氣，一直開到晚上8點半。不過也因為長時間開著冷氣，讓她天天都提心吊膽，「以為會破萬」，不知道等帳單來的時候，該怎麼和老公解釋。

▲女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

▲女網友PO出帳單。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

不過也有網友表示，「這牌子的維修你會瘋掉」、「金門人中槍」、「我覺得這不是摳吧，這是個人勤儉持家的一個方式」（編輯：郭佩蓉）