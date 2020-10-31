每天爽吹冷氣11小時！女見「電費帳單」嚇歪了：以為破萬
每天爽吹冷氣11小時！女見「電費帳單」嚇歪了：以為破萬
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-31 23:32:07
有一名女網友發文，表示自己在7到9月這期間，每天都開了11個小時的冷氣，因此天天都提心吊膽，不知等電費帳單寄來時，該怎麼和老公解釋，貼文一出，引起網友熱議。
該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己在7-9月時，每天都趁著老公去上班時，從早上9點半開冷氣，一直開到晚上8點半。不過也因為長時間開著冷氣，讓她天天都提心吊膽，「以為會破萬」，不知道等帳單來的時候，該怎麼和老公解釋。她也提到，還好之後帳單來時，只有753元，「該說家裡冷氣省電省到好棒棒，還是？」，而她也補充，老公是金門人，「很摳很節儉，家裡一天用幾瓦的電、幾度的電他都算好好的」，而冷氣是因為老公自己也要吹，是老公趁她生產後去月子中心休息時偷偷安裝的，月子中心的錢則原PO媽媽付的。
貼文一出，引起網友熱議，「一級變頻，真的很省，就是一開始貴了點」、「你沒其他用電嗎？這是超一級節能吧」、「我家三台冷氣，幾乎都24小時運轉，電費也才快3000」、「怎麼可能！真的超便宜的電費，我家只有一台大金2頓的客廳用，電費都快3000了」、「是不是空間小，冷房效率高的關係，還有你開的溫度也會影響電費多寡」。
不過也有網友表示，「這牌子的維修你會瘋掉」、「金門人中槍」、「我覺得這不是摳吧，這是個人勤儉持家的一個方式」（編輯：郭佩蓉）