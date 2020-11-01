Youtuber圈真有潛規則！他驚爆「三特徵」　網全震驚狂猜

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Youtuber圈真有潛規則！他驚爆「三特徵」　網全震驚狂猜

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-01 11:06:56

▲游否希接受網紅雪碧的訪問，驚爆Youtuber界也有潛規則。（圖／翻攝雪碧YT）
▲游否希接受網紅雪碧的訪問，驚爆Youtuber界也有潛規則。（圖／翻攝雪碧YT）
先前因網紅凱咪踢爆網美有7成的都有賣淫的話題，引發不少討論，而近日，知名Youtuber游否希近來接受網紅雪碧的訪問，不僅自爆曾遭圈內正妹仙人跳，還加碼爆料Youtuber圈真有潛規則，網友看了影片後，按照線索紛紛狂猜其身分，再度引爆話題。
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游否希日前接受雪碧「快問快答」訪問系列，談到YouTube界存在潛規則一事，游否希直言「有些小模確實他們需要名利，然後透過這樣的管道，但是也沒有說這樣的管道是不好，因為這個就是每個人都有本錢嘛。」
隨後便爆料「我自己沒有在做，但確實有聽過別的女性Youtuber被潛規則的案例」並表示「是4個字的團體」、「訂閱數也破100多萬」，而為了避免網友過度揣測，游否希也特別澄清「我先說，先幫他們省去麻煩，不是反骨男孩」。

▲游否希驚爆Youtuber界也有潛規則，其特徵包含4字團體、訂閱數破百萬等，但爆料對象並非反骨男孩。（圖／翻攝雪碧YT）
▲游否希驚爆Youtuber界也有潛規則，其特徵包含4字團體、訂閱數破百萬等，但爆料對象並非反骨男孩。（圖／翻攝雪碧YT）
而雪碧聽完後也應聲附和「我大概知道，因為我也有聽過，因為我們在拍影片的時候，他們就會想要跟我私下約出來，而且約出來的時間點都是半夜打來問『妳在幹嘛』游否希則接著說「他是屬於一個團隊，但是是一個人經營」隨後兩人尷尬地笑著表示「好啦，不要再講了」，影片一出立刻掀起網友討論到底他們指的是誰。

而除了爆料Youtuber有潛規則外，游否希也爆出自己曾經被圈內正妹仙人跳，表示跟一位「漂亮的女生再一起過，後來也發生關係，隔天該女生向他表示也想要拍片，想紅」游否希驚訝問「我們不是正常交往嗎？」沒想到該女子向他索討1000萬的賠償金，最後游否希受不了，以10萬塊解決，並推敲該女子要的只不過是金錢。（編輯：張嘉哲）
 
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