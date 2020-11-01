106位歐洲政要連署挺台參與WHO　外交部表誠摯感謝

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106位歐洲政要連署挺台參與WHO　外交部表誠摯感謝

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-11-01 12:00:10｜update2020-11-01 12:00:30

▲WHO秘書長譚德塞。資料照。（圖／翻攝自WHO官方推特）
▲外交部1日表示，近日由捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克、拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞等7國國會友台小組主席領銜、總計106名國會議員及政要參與連署、致函WHO幹事長譚德塞，一致發聲支持台灣參與WHO。（圖／翻攝自WHO官方推特）
外交部今（1）天發佈新聞稿指出，捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克等中歐四國集團，以及拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞，共7國的國會友台小組主席領銜、總計106名國會議員及政要參與連署，並致函WHO（世界衛生組織）幹事長譚德塞（Tedros），表達支持台灣參與WHO。對此，外交部表達誠摯感謝。
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外交部指出，隨著WHA（世界衛生大會）於11月9日至14日復會的時程日越來越近，近來歐洲各國支持台灣參與WHO的聲浪也持續增強；10月22日由波蘭國會友台小組主席安佐（Waldemar Andzel）、匈牙利國會友台小組主席逖巴（Istvan Tiba）、斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）及捷克國會眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）等V4中歐四國政要合作，首度聯名致函譚德塞，疾呼台灣參與WHO的重要性。
10月22日至29日陸續由立陶宛國會友台小組主席史金達（Gintaras Steponavicius）、拉脫維亞國會友台小組主席武展司（Janis Vucans）、愛沙尼亞國會友台小組主席拉凱勒（Kalle Laanet）分別領銜，總計102位波海三國國會議員及政要連署，接力聯名致函譚德塞，共同支持台灣參與WHO。

外交部表示，上述106名歐洲政要一致發聲，認為以當前台灣防疫的成果，更加彰顯台灣參與WHO的必要性，台灣參與國際衛生治理機制，符合各方利益，排除台灣2,300萬人參與WHO，不僅違反人權，更不利全球合作防疫。
外交部強調，這一波波歐洲的支持聲浪，顯示台灣參與WHO的訴求獲得國際社會普遍支持，外交部將持續與理念相近夥伴合作，進一步推動台灣參與WHO案。
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