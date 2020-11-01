美選為何在平日？他曝「真實原因」　眾狂讚：根本投票系

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原PO指出，那為什麼不是週末？其實是因為那個時候絕大多數美國人都信奉基督教或天主教，聖經規定星期天是安息日，大家都要到教堂去做禮拜，而且那時後的美國很多道路狀況很差，交通工具也沒有現在發達，人們可能需要一天的時間才能到達投票站。
而且，當時投票都在縣政府所在地舉行，許多農民或農業工人卻住在遠離投票站的地方。因此，美國國會為了避免造成選民不得不在星期日上路，所以選擇了星期二，以便讓需要旅行的選民可以在星期一動身，所以各地紛紛將大選的日期定在了11月的第一個星期二。
那為何是11月的第一個星期二呢？原PO說明，假設11月第一個星期二剛好是1號，就會比較麻煩了，主要的原因是11月1日是天主教的「神聖日子」，在這一天他們的教徒可能因此無法投票，另一個原因是，當時的商人習慣在1號結算上個月的帳。
原PO最後提到，美國國會規定，各州選舉人團選舉總統的投票結果要在12月的第一個星期三送達華盛頓，所以為了保證不延誤，他們又在1792年立法，規定各州推舉總統選舉人的日期必須在這之前的34天之內完成。這其中有考慮到選舉人要到各州的州府投票、旅途的時間、郵遞的速度。
但到了1845年，國會發現，有的年份到12月的第一個星期三就超過了34天，因此聯邦國會為全國制定了一個大選日，就是11月第一個星期一過後的第一個星期二，也因為大選就這樣規定，造成各州的預選和初選紛紛仿效，於是星期二就成為美國最常見的選舉日。
許多網友也紛紛回應，「太強了，直接長知識欸」、「你根本是投票系的吧」、「推一個，長知識」、「美國是宗教國家，聖經對他們是很重要的」、「就跟我們投票會避開農曆年一樣」、「這文一定要推，太詳細了」、「我也有這疑問，感謝解答」、「看八卦還能長知識，真不錯」。（編輯：許智超）