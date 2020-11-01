獸醫薪資其實超低？他一查狂冒問號　內行揭「暗黑主因」

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獸醫薪資其實超低？他一查狂冒問號　內行揭「暗黑主因」

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-01 21:28:06

▲醫師（圖／翻攝Pexels）
▲一名網友指出，自己發現獸醫和其他同是醫字輩的科系相比，薪資十分低，因此納悶背後原因（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自Pexels）
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。不過，就有網友指出，自己發現獸醫和其他同是醫字輩的科系相比，薪資十分低，因此納悶背後原因。對此，就有內行人曝光背後暗黑原因。
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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示獸醫系是很多高中生的夢幻科系，但他將獸醫與其他同是醫字輩的科系相比，發現獸醫的薪資十分低。他指出在人力銀行中的獸醫徵才資訊上，基本月薪僅有3萬元，經過3個月後的考核才會調薪為3萬5千元。
此外原PO也根據1111人力銀的「薪資公秤」進行查詢，發現獸醫系確實低於醫師、牙醫師及中藥師，這就讓原PO納悶提問，「與其他同是醫字輩的科系比，薪水真的大輸，獸醫怎麼會那麼慘？」

▲原PO納悶，為何獸醫的起薪十分低。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自Pixabay）
▲原PO納悶，為何獸醫的起薪十分低。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自Pixabay）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「自己開業還不錯吧」、「難怪有朋友當年考上獸醫毅然決然重考，薪資水準差太多了」、「抗壓要很高欸，動不動就結紮、手術截肢什麼的」、「自己開業才多，我讀獸醫系朋友說的」、「拿醫動物跟醫人的比薪水？好歹拿獸醫跟其他業務範圍也是在處理非人動物的比吧」。

此外也有人專業分析原因，直言「我是覺得起薪高的行業本來就不多，重點是做幾年後的前景，有沒有升遷管道，有沒有可能獨立開業，生意好會不會影響收入這些，一開始菜鳥或基層起薪就高很少見吧。要開業，通常也是有了其他醫院的經驗口碑再開業吧，我帶毛孩看診，除非是緊急臨時狀況，像之前突然禮拜天看診，只能找禮拜天有看的，不然也會打聽醫生口碑，我朋友說要看醫寵物還是經濟動物，兩者薪水就有差。」
根據《三立新聞網》報導，前獸醫師王政力受訪時曾回應，有些人當上獸醫師會發現，執業的心理壓力十分大，不僅生活枯燥，還必須每天面對生死，且工作勞累，看不到發展性。若想單飛創業開診所，面臨的挑戰也不小，儀器和裝潢費都需要不小費用。（編輯：陳雅雲）
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