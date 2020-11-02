辦婚宴賺還賠？過來人抖出「穩賺神招」：其他就很難說了

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他就提到，辦婚宴是否能賺錢的關鍵就在於「客人的誠意」，而原PO認為大部分人都只會辦一次，所以沒有後悔的機會，而且請喜酒最重要的意義是想跟親友告知自己結婚了，「其實有沒有回本好像也不是太大的問題，想問一下板上的各位，有沒有請喜酒會賺還是會賠的八卦啊」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「絕對賠啊！累得要死，不如躺在家裡看電影吃洋芋片」、「看一桌多少，請高檔飯店能打平就偷笑」、「打平正常，賠錢的話代表平時也沒跟朋友往來」、「辦喜酒本來就是宴請客人，你要回本去開餐廳啊！真的不懂，你家喜事還要別人送你錢的心態」。
甚至有網友點出能否賺錢關鍵，「看人面啊！做人失敗當然賠，也跟雙方父母人面有關」、「看你人脈吧！如果都認識大老闆應該蠻賺的」、「看人品」、「人緣好的可以試試，人緣差的法院公證就好了」。此外有過來人就曝光「穩賺」的舉辦方式，「你要一定賺的話，就用辦桌，其他就很難說了」、「辦流水席穩賺」、「流水席才會穩賺」。
不過有鄉民以自身經歷分享看法，表示「認真，只看婚宴當日我的經驗小賺，但其實這些紅包日後大部分也是要包回去的，或者是讓長輩回收以前已經包出去的」。（編輯：陳雅雲）