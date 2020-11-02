女大生命案只拔一局長　徐國勇：事情告一段落再來檢討

長榮大學馬來西亞籍女大生在返回宿舍的路上遇害引發震驚社會，警政署將管轄該區治安的歸仁區分局長

楊慶裕轉掉內勤，台南市警局長詹永茂也向市長黃偉哲自請處分。但外界仍質疑只調動一名分局長，內政部長徐國勇表示，過程裡面確實有報案的爭議，一切先等事情告一段落後再來檢討。

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立法院內政委員會今（2）日審查內政部主管110年度收支預算案，徐國勇列席備詢。針對長榮女大生命案，歸仁局長被拔官，徐國勇受訪時表示在報案、被案的過程中，確實有一些行政上的瑕疵、發言也有爭議，內政部尊重地方政府跟局長建議，先進行人事上的調整。

後續的校園安心機制，徐國勇表示已責成警政署等相關單位和學校進行橫向聯繫，也有婦幼隊、少輔隊和學校聯繫，警察基本上不進校園，除非學校請求或同意，這是民主國家常態。