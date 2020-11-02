女大生命案只拔一局長　徐國勇：事情告一段落再來檢討

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女大生命案只拔一局長　徐國勇：事情告一段落再來檢討

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-11-02 10:54:18｜update2020-11-02 10:57:57

內政部長徐國勇。（圖／記者林柏年攝 , 2020.3.30）
▲內政部長徐國勇表示，會等到長榮大學女大生命案告一段落後，在進行人事上的檢討。　（圖／資料照）
長榮大學馬來西亞籍女大生在返回宿舍的路上遇害引發震驚社會，警政署將管轄該區治安的歸仁區分局長楊慶裕轉掉內勤，台南市警局長詹永茂也向市長黃偉哲自請處分。但外界仍質疑只調動一名分局長，內政部長徐國勇表示，過程裡面確實有報案的爭議，一切先等事情告一段落後再來檢討。
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立法院內政委員會今（2）日審查內政部主管110年度收支預算案，徐國勇列席備詢。針對長榮女大生命案，歸仁局長被拔官，徐國勇受訪時表示在報案、被案的過程中，確實有一些行政上的瑕疵、發言也有爭議，內政部尊重地方政府跟局長建議，先進行人事上的調整。
後續的校園安心機制，徐國勇表示已責成警政署等相關單位和學校進行橫向聯繫，也有婦幼隊、少輔隊和學校聯繫，警察基本上不進校園，除非學校請求或同意，這是民主國家常態。
而在去年，高雄市也頻傳多起社會案件，當時徐國勇跟警政署長陳家欽親自南下坐鎮。有記者問，這次是否會再南下？徐國勇表示，只要有時間，全台各縣市他都會走訪「我也常常南下，只不過是沒有跟媒體提到，不管台南、高雄、包括金門、馬祖、澎湖，我都對警察、消防同仁，還有移民同仁，我常常去感謝他們，跟他們座談會，了解一些狀況」。
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