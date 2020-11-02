土國感謝台灣國旗慘被下架　蘇貞昌怒嗆中國小鼻子小眼睛

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土國感謝台灣國旗慘被下架　蘇貞昌怒嗆中國小鼻子小眼睛

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-11-02 11:06:46

土耳其
▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在推特貼圖感謝國際援助，並將我國旗與其他國家國旗並列，但該貼圖在中國施壓下我國國旗已被「下架」。 （圖／翻攝自推特）
愛琴海地區日前發生芮氏規模7.0地震，土耳其死傷慘重，目前至少造成62人罹難、920人受傷。事發後，蔡英文總統也透過推特表達對土耳其的關切，而土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）10月31日推文感謝友好國家在強震後的祝福和支持時，將我國旗與其他國家國旗並列，但在中國施壓下，我國國旗貼圖1日已「被下架」。對此，行政院院長蘇貞昌今（2）日接受媒體訪問時，則怒嗆中國小鼻子小眼睛。
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蘇貞昌表示，台灣作為世界的一員，不論世界任何地方發生不幸，台灣都會在第一時間表示最大的關切，同時這也是台灣作為世界大家庭的一員，願意做出貢獻的善意。
蘇貞昌認為，相關國家對台灣表示感謝、肯定的回應，其實都是很正常的國家往來，也很正常的互動。但從這一次國旗「被下架」的事件，又再次看出中國實在「小鼻子小眼睛」，不斷企圖壓縮台灣的國際空間，國人應該從這樣的事件再次體認到，只有自立自強、團結努力，才能保存台灣的一席之地。
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