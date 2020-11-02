電商防疫物品熱門榜出爐！口罩無懸念奪冠 廚具竟排2至4
電商防疫物品熱門榜出爐！口罩無懸念奪冠 廚具竟排2至4
記者賴志昶/綜合報導
calendar_today2020-11-02 11:12:09｜update2020-11-02 11:13:10
看準「後疫情時代」的防疫商機，電商業者公布今年「防疫新生活人氣商品TOP10」，提供消費者熱銷必買採購攻略。業者指出，為因應防疫措施，外出配戴口罩成為全民運動，刺激市場口罩商品需求居高不下，因此站上具三層濾菌設計的手術防護口罩榮登人氣排行冠軍；值得注意的是，由於消費者在家自煮機率增加，本次排行榜由不沾鍋等廚具囊括2至4名。
根據PChome 24h購物「防疫新生活人氣商品TOP10」排行榜，今年消費熱度最高的是「美德手術防護口罩」，該口罩具三層濾菌設計，可有效過濾細菌、防止飛沫傳染，榮登人氣排行冠軍；其次，由於消費者外出用餐頻率降低，在家自煮風氣盛行，推升廚具餐盤商品買氣飆升，第2到4名皆由廚具商品拿下，依序為「Tefal法國特福不沾平底鍋」、「極輕量200萬次耐刮不沾深炒鍋」、「LE CREUSET瓷器」。業者觀察，消費者多偏好選購輕量、易上手的不沾鍋，除了適合初學料理者使用外，高CP值、價格親民易入手亦為選購考量，熱銷價格帶落於千元上下，且兼具質感外型與實用性高的餐盤用品，人氣也相當暢旺，除了自己在家簡單烹煮有益於健康飲食外，顯見消費者越來越重視居家生活品質，增添餐桌品味已成為不可或缺的時尚美學。
同時，為因應防疫新生活運動，雙手清潔成為全民防疫重點，人氣排行第5至7名依序為「台塑生醫Dr’s Formula抗菌洗手乳補充包」、「日本獅王 趣淨洗手慕斯」、「萊克蒂酒精抗菌濕紙巾」。
業者也表示，今年抗菌相關商品廣受消費者青睞，且傾向一次採購多組數的補充包於家中囤貨，並喜好小份量的隨手包裝，以利外出攜帶使用。
此外，宅經濟持續延燒，居家休閒及辦公用品也躋升榜中，第8至10名入榜商品依序為「IONRAX OC3 SEAT SET 兩用電腦椅」、「飛利浦酷燁磁吸LED燈條」、「飛利浦軒璽 66049座夾兩用LED檯燈」。據業者觀察，今年WFH（work from home）趨勢興起，為擁有更舒適的居家工作環境，多功能性的單品成為選購指標，除了用於平日辦公使用外，同時減少外出、待在家裡的時間增加，也能提升追劇、打電動等休閒娛樂品質，故刺激站上需求湧現。