長榮女大生遭勒殺！宅神朱學恆舉例怒轟：本來不需被犧牲

馬來西亞籍鍾姓女大生，於上月28日晚間本想返回宿舍，豈料當她走在昏暗的道路時，竟慘遭兇嫌梁育誌擄殺，命喪台灣，讓家屬、外界都相當震驚與不捨。事後該道路的路燈才被緊急修復，讓不少人相當感慨這是「用一條人命才能照亮的路」，對此，網路觀察家朱學恆在臉書粉專《朱學恆的阿宅萬事通事務所》發文表示自己的看法。

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朱學恆表示自己看到女大生擄殺事件的新聞相當生氣，認為「只要每個人都多做一點事情，這個悲劇完全可以被避免」，被害者仍然還是會認為台灣是最安全的地方，她的家人還是可以來台參加畢業典禮。

可是「台灣的社會安全網，每一層都漏接了這些警訊，最後導致悲劇的發生」，若是大家多做一點事情就好了！他也認為這個悲劇不是防不勝防，而是每個防線都沒接到犯罪者的惡意，是在陰暗之中累積的犯罪慾望一直惡化，更是大家「都沒有多做一點」。



▲網路觀察家朱學恆在臉書粉專《朱學恆的阿宅萬事通事務所》發文表示自己的看法。（圖／翻攝自臉書《朱學恆的阿宅萬事通事務所》） 他也舉例，在1990年代時，紐約成為犯罪之都，市長朱利安尼到任後，貫徹所謂的防堵破窗概念「當一個社區若出現一個破窗，卻又未及時修復，表示管理出現了問題，接著就會有塗鴉、偷竊、縱火、毒販進駐、黑幫爭奪地盤，再來就會開槍駁火殺人」，所以要治安好，就先從補好那扇破窗、清除塗鴉開始，朱利安尼上任後，紐約市的治安也的確大幅變好。





但反觀長榮大學這次的悲劇事件，朱學恆探究，學校旁邊三百公尺的這條道路，當地里長過去就曾反映路燈會壞，燈一直無法保持明亮，而路燈會壞則是因為有很多竊盜或吸毒者撬開面板，偷電線變賣換錢。而區長也說反映了預算不夠，就沒錢可修，當地看起來就是黑漆漆一片。若第一時間區長、里長就多做一點，反應這裡是犯罪熱點，請當局增加警察巡邏，至少讓道路有監視器、明亮的照明，犯罪者就無法在此一試再試。

而一個月前女學生報案後，警方調閱附近監視器，其實就有追到犯罪者駕駛的車輛，若台南警方多做一點，接著查出此人是個偷竊內褲的慣犯，進而請高雄阿蓮地區的警方進行訪查；或他的家人有發現他把偷竊的內褲藏在車中，也許犯罪者就會警惕自己的犯行快要曝光、這個犯罪可以再發生前被遏止，「這條人命是完全不需要被犧牲的啊」。（編輯：郭佩蓉）