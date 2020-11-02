疫情下經濟仍正成長 總統：台灣能提供企業穩定發展環境
疫情下經濟仍正成長 總統：台灣能提供企業穩定發展環境
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-02 12:01:57
蔡英文總統今（2）日上午接見世界華人工商婦女企管協會訪問團時表示，台灣有能力提供企業一個穩定發展的環境，尤其台灣今年第3季的經濟成長率達到3.33%，更展現我國企業的韌性與沉穩的表現。
蔡英文在致詞時表示，今年在疫情的挑戰下，更加看見台灣人不分海內外的團結一致，就如同世華的成員們，雖然人在不同的國家，但心情都是一樣，同樣關心著台灣，在各地協助台灣鄉親，一起做好防疫工作。蔡英文指出，現在是投資台灣、布局全球最好的時間點。上週一微軟宣布了來台31年以來的最大投資計畫。過去這幾年，像微軟一樣看好台灣的外資也都已經紛紛投入台灣市場，後續也將持續有很多在台灣的投資案。
蔡英文強調，政府除了持續改善投資環境，加上今年在防疫上的成果，更向世界證明，台灣有能力提供企業一個穩定發展的環境。尤其是台灣第3季的經濟成長率能夠有3.33%的表現，實在令人驚豔的。台灣的經濟成長率，在全球一片被壓抑的情況下，可以有正成長，表示了台灣的韌性，以及國民能夠地沉穩的面對變局、展現出能量。蔡英文也提到，她在上個月提到，台灣正積極推動跟美國的經濟對話與合作。期待未來世華能夠大力協助政府，讓台灣和美國持續深化合作交流，再創台美關係的新高峰。