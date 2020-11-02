疫情下經濟仍正成長　總統：台灣能提供企業穩定發展環境

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

疫情下經濟仍正成長　總統：台灣能提供企業穩定發展環境

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-11-02 12:01:57

國民黨4日指控中華文化總會副祕書長李厚慶長期聘用固定的「御用評委」，把至少200多案指定給「親綠營者」和親戚承辦，其中三立電視更承攬高達18億元的廣告費。圖為身兼總會會長的蔡英文總統。( 資料照 / 總統府提供 )
▲蔡英文2日接見世界華人工商婦女企管協會訪問團時表示，在疫情衝擊下，台灣仍能保持經濟正成長，展現台灣有能力為企業帶來穩定的發展環境。( 資料照 / 總統府提供 )
蔡英文總統今（2）日上午接見世界華人工商婦女企管協會訪問團時表示，台灣有能力提供企業一個穩定發展的環境，尤其台灣今年第3季的經濟成長率達到3.33%，更展現我國企業的韌性與沉穩的表現。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文在致詞時表示，今年在疫情的挑戰下，更加看見台灣人不分海內外的團結一致，就如同世華的成員們，雖然人在不同的國家，但心情都是一樣，同樣關心著台灣，在各地協助台灣鄉親，一起做好防疫工作。
蔡英文指出，現在是投資台灣、布局全球最好的時間點。上週一微軟宣布了來台31年以來的最大投資計畫。過去這幾年，像微軟一樣看好台灣的外資也都已經紛紛投入台灣市場，後續也將持續有很多在台灣的投資案。

蔡英文強調，政府除了持續改善投資環境，加上今年在防疫上的成果，更向世界證明，台灣有能力提供企業一個穩定發展的環境。尤其是台灣第3季的經濟成長率能夠有3.33%的表現，實在令人驚豔的。台灣的經濟成長率，在全球一片被壓抑的情況下，可以有正成長，表示了台灣的韌性，以及國民能夠地沉穩的面對變局、展現出能量。
蔡英文也提到，她在上個月提到，台灣正積極推動跟美國的經濟對話與合作。期待未來世華能夠大力協助政府，讓台灣和美國持續深化合作交流，再創台美關係的新高峰。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀