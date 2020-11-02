歸仁分局長遭拔官　侯友宜：警方沒提供三聯單有疏失

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歸仁分局長遭拔官　侯友宜：警方沒提供三聯單有疏失

記者康子仁/綜合報導

calendar_today2020-11-02 13:00:47

侯友宜
▲侯友宜表示，重大治安案件發生，不能全怪警察，但偵破是警察的責任，只要有人報案，一定要提供三聯單。(圖/記者康子仁攝)
台南長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺棄屍案發前早有女學生差點被擄而報案，但警方未給予三聯單，台南市警局歸仁分局長為此被拔官警政署長的新北市長侯友宜認為，只要有人報案，一定要提供三聯單，警方的確有嚴重疏忽，也應該從嚴追究責任。
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馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺棄屍前，就有另一位女學生遭摀遭臉遇襲且差點被擄，當事人向警方報案，雖員警有陪同查看附近燈光及監視器，卻沒依法開立報案三聯單給女學生，警方檢討後將歸仁分局長調職處分，引發各界正反不同的意見；侯友宜今(2)日受訪時表示，一個重大治安的發生，必有它的原因，事先的預防是最重要，預防不單是警察的責任，是全體所有的市府團隊及跟市民，大家要用第三警政的方式，從環境、公安一起聯合，讓治安預防變得更好，那預防勝於偵查，這一個部分不能全怪警察。
侯友宜指出，案發的過程，只要有人報案，一定要提供三聯單，更要列管追蹤，積極查辦，讓案件不再發生，偵破是警察的責任，所以發生馬來西亞這個案子，警界內部有做檢討，認為在受理的過程中，的確有嚴重的疏忽，因此從嚴追究責任，這也是理所當然的；此外，案發前有些環境沒有做好，並不是警察的責任，是市府跟應負責的單位要全體的面對，治安的問題非常的複雜，不是單純的事件問題，那是民眾感受問題，要營造一個好的治安，先把整個預防治安的環境做好，及在偵破能力的加強，治安才會有效的控制。
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