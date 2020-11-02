歸仁分局長遭拔官 侯友宜：警方沒提供三聯單有疏失
記者康子仁/綜合報導
calendar_today2020-11-02 13:00:47
台南長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺棄屍，案發前早有女學生差點被擄而報案，但警方未給予三聯單，台南市警局歸仁分局長為此被拔官；警政署長的新北市長侯友宜認為，只要有人報案，一定要提供三聯單，警方的確有嚴重疏忽，也應該從嚴追究責任。
馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺棄屍前，就有另一位女學生遭摀遭臉遇襲且差點被擄，當事人向警方報案，雖員警有陪同查看附近燈光及監視器，卻沒依法開立報案三聯單給女學生，警方檢討後將歸仁分局長調職處分，引發各界正反不同的意見；侯友宜今(2)日受訪時表示，一個重大治安的發生，必有它的原因，事先的預防是最重要，預防不單是警察的責任，是全體所有的市府團隊及跟市民，大家要用第三警政的方式，從環境、公安一起聯合，讓治安預防變得更好，那預防勝於偵查，這一個部分不能全怪警察。侯友宜指出，案發的過程，只要有人報案，一定要提供三聯單，更要列管追蹤，積極查辦，讓案件不再發生，偵破是警察的責任，所以發生馬來西亞這個案子，警界內部有做檢討，認為在受理的過程中，的確有嚴重的疏忽，因此從嚴追究責任，這也是理所當然的；此外，案發前有些環境沒有做好，並不是警察的責任，是市府跟應負責的單位要全體的面對，治安的問題非常的複雜，不是單純的事件問題，那是民眾感受問題，要營造一個好的治安，先把整個預防治安的環境做好，及在偵破能力的加強，治安才會有效的控制。