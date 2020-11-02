女僑生命案引眾怒！網提案「公布罪犯個資」　5千人附議

馬來西亞籍女大生上（10）月28日在台南台鐵便橋下，遭到28歲梁性兇嫌隨機擄殺，震驚馬來西亞與台灣各界。今年9月也傳出羅姓保全2度誘拐未成年少女，並將之關禁新竹套房內，對此，有網友提案希望能促成台版《梅根法案》（Megan's Law），要求政府公開性犯罪者和性騷擾兒童的罪犯資訊，目前提案已通過5千人附議，政府相關單位必須於2021年1月2日前回應。

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馬籍24歲女大生遭隨機擄殺案引起民眾憤怒，今年9月也有一起高雄14歲的國中少女遭到竹東羅姓保全以「電競陪玩打工」誘拐並控制案件，當時就有網友在行政院《公共參與平台》上提案要求「公開性犯罪者和性騷擾兒童的罪犯資訊，可以讓我們自己保護自己」。

該提案內容指出，台灣近年發生多起性侵、誘拐、性侵殺人案件，但是在台灣法律和法官的判決下這些罪犯很多依然生活在我們周遭，因此要求立定類似美國性犯罪者資訊公開法，也就是俗稱的《梅根法案》。希望台灣能參照美國法律，建立性罪犯和騷擾兒童罪犯的檔案，並規定各州必須知會有性侵前科者入住的社區，將有性侵兒童前科者的個人資料公開在網際網路上，供民眾查詢及事先採取保護措施。

▲今年發生性暴力、性犯罪案件讓許多民眾意識到台灣社會還有很大的改善空間。（圖／翻攝自行政院公共參與平台）

截至撰稿時間為止，該提案已經有5043人附議，達到附議成功門檻，相關機關單位必須於明年前1月2日回應。根據該份提案附議者居住地統計，新北市提案人口佔最大宗，共有1019人附議，接著則由台中市753人、高雄市627人、台北市576人排名在後。

該提案也吸引許多持正反兩面意見的網友討論，支持公開性犯罪者資訊的網友認為「犯罪最難的是第一次，犯罪後的再犯機率會比他人高」，更強調公布這些犯罪者的資訊是必要的，不只可以防範其再犯的可能，還可以嚇阻其他企圖犯下罪行的人，因為其罪行會被大眾所知曉；反對方則擔心公開加害者資訊同時受害者資訊也會間接被公開，也希望不要因為對犯罪者犯後有更大程度的懲罰（被公開個資等），導致失業或排擠效應釀成更多社會問題。（編輯：楊智傑）